Поезд "Укрзалізниці" признали одним из лучших в Европе

Ночной поезд "Укрзалізниці" Киев-Варшава вошел в перечень CNN "Лучшие ночные поезда Европы".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Поздравляю "Укрзалізницю". Поезд Киев-Варшава вошел в перечень CNN лучших ночных поездов Европы. Поезд #1 идет в ЕС!" - написал он.

Как отмечает CNN, в поезде пассажири получают возможность спать в трехместном, двухместном или одноместном купе.

"Поездка занимает более 17 часов, а еды нет. Поэтому стоит запастись едой, прежде, чем сесть в поезд... Тем не менее вы получаете утренний чай или кофе и перекусить", - сказано в материале.

Поезд Киев-Варшава Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Киеве разгорелся очередной скандал из-за нововведения "Укрзалізниці" — так называемого бориспольского экспресса.

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