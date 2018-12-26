Огромные скидки: в Киеве застройщик сделал новогодний подарок многодетным семьям

Корпорация "Укрбуд" в преддверии Нового года предоставила многодетной семье дисконт размером в 26%.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации. Такой сюрприз в рамках акции "Большой семье - большие скидки" получила многодетная семья Олега и Юлии. У них 10 детей, восемь – несовершеннолетние. Многодетные родители в браке уже четверть века, а недавно у них родился и первый внук.

Квартира для многодетной семьи Укрбуд

"Такая большая, дружная и счастливая семья – это вдохновляющий пример, который напоминает всему коллективу "Укрбуд" о том, для каких прекрасных людей мы строим новое современное жилье. А мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы делать жилье все более комфортным и создавать условия для того, чтобы его покупка становилась доступнее", – отметил во время встречи с новоселами заместитель генерального директора компании "Укрбуд Девелопмент" Сергей Бурлаков.

Квартира для многодетной семьи Укрбуд

Отметим, что акция "Большой семье – большие скидки" предусматривает снижение цены квартиры для семей с детьми. При этом чем больше в семье детей, тем больше будет итоговая скидка. Так, семья с одним ребенком получит дисконт в 5%, с двумя детьми – 8%, с тремя – 11% и так далее без ограничений.

Квартиру можно выбрать в 7 жилых комплексах корпорации "Укрбуд". Акция действует до 19 января 2019 года