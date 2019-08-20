Почасовая подача воды в Украине пока откладывается: что известно

По состоянию на 20 августа водоканалы не переходят на почасовую подачу воды в крупных городах Украины. Предприятия надеются, что Кабинет министров снизит повышенные цены на электроэнергию.

"На сегодня угрозы отключений на почасовку в больших городах нет", – сказала в эфире ObozTV вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий.

Бабий подчеркнула, что пока вопрос снижения стоимости электроэнергии для водоканалов не решен, но будет рассмотрен на заседании правительства 21 августа.

"Водоканалы до сих пор пользуются электроэнергией по новой, высокой цене. Т.е. уже больше месяца. Июль полностью плюс 20% в среднем, сейчас плюс 18-20%. Но водоканалы фактически несут убытки", – отметила она.

"Если завтра (21 августа. – Ред.) Кабинет министров одобрит постановление про перевод водоканалов на фиксированный тариф, т.н. ПСО, по цене 1,68 грн – есть надежда, что водоканалы перестанут нести убытки с 1 сентября. И угрозы их функционирования не будет", – заверила Бабий.

Она объяснила, что после того, как поставщики электроэнергии начали выставлять новые счета, водоканалы либо просят об отсрочке, либо не все счета принимают к оплате.

"У нас в тарифах нет средств, чтобы оплатить ту сумму, которую нам выставляли. И сейчас почти все предприятия находятся с поставщиками электроэнергии в переговорных процедурах", – уточнила Бабий.

Также вице-президент Ассоциации сообщила, что они обратились к Кабмину с просьбой принять отдельное постановление про запрет отключений от электроэнергии водоканалов в связи со скорым наступлением отопительного сезона.

"Мы заявляем, что молчать не будем. Мы будем говорить о проблемах и каждую неделю будем публиковать эту информацию. То, что сейчас происходит со сферой водоснабжения – это ответственность не водоканалов. Это ответственность Кабинета министров и НКРЭКП", – добавила она.

Ранее представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус в эфире ObozTV сообщил, что цены на электроэнергию для водоканалов Украины можно снизить на 20% и этот вопрос будет решаться на ближайшем заседании правительства.

Подачи воды по часам в больших городах Украины пока не будет telanganatoday.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале августа в Ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства заявили, что уже с 20 августа крупные города Украины могут перейти на почасовую подачу воды.

Причина в том, что с 1 июля цена на электроэнергию для водоканалов выросла на 22-25%. Поэтому они не в состоянии платить по счетам.

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