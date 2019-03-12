По всему миру стали массово отказываться от Boeing: что происходит

Британия, Австралия, Малайзия, Норвегия и Оман приостановили полеты самолетов Boeing 737 Max 8 после крушения самолета Ethiopian Airlines.

Как сообщает ВВС, ранее запрет ввели Сингапур, Китай, Индонезия и Эфиопия. США не приостанавливали полеты, но требуют от Boeing обновить программное обеспечение. Корпорация пообещала сделать это в ближайшее время.

"Это временная приостановка, мы ждем дополнительную информацию, чтобы проанализировать риски дальнейшей эксплуатации Boeing 737 Max", - заявил глава управления безопасности полетов гражданской авиации Австралии Шейн Кармоди. Управление сожалеет о неудобствах, которые могут быть доставлены пассажирам, но считает приоритетным вопрос безопасности, отметил он.

Вслед за Австралией авиационные власти Малайзии объявили о запрете на вхождение в воздушное пространство страны самолетов Boeing 737 Max 8 - "до особого распоряжения". Позже о приостановке полетов объявили и авиационные власти Британии, назвав это мерой предосторожности.

Boeing 737 MAX Sam Chui

Также во вторник стало известно, что аналогичное решение приняли авиационные власти Сингапура. Ранее власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы.

В управлении гражданской авиации КНР напомнили, что за последние полгода – это вторая катастрофа с самолетами этого типа. В частности, оба раза самолеты падали во время набора высоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке. Пассажирский лайнер разбился возле города Аддис-Абеба.

Из находящихся на борту 157 человек никто не выжил. На борту находились граждане 33 стран. Среди пассажиров были 32 кенийца, 17 эфиопов и 7 граждан Британии.

Подтверждена гибель троих граждан России, одного из которых наградили медалью за аннексию Крыма. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что украинцев в самолете не было.

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