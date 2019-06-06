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/Новости экономики

"По-колхозному": в сети разнесли новые показательные фото из Крыма

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В оккупированном Россией Крыму наблюдается туристический кризис, несмотря на то, что уже стартовал сезон летних отпусков.

На ситуацию обратил внимание блогер Крымский укроп в Twitter. Он обнародовал несколько фотографий с пустующих пляжей Севастополя.

На снимках видно, что несмотря на хорошую погоду, возле моря почти никого нет.

пляжи Севастополя

пляжи Севастополя

скриншот

пляжи Севастополя

пляжи Севастополя

скриншот

пляжи Севастополя

пляжи Севастополя

скриншот

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В комментариях пользователи высмеяли ситуацию: "Хоть не тесно...", "Скромненько. По-колхозному как-то...", "#несезон истчо!", "Яблоку негде упасть".

"По-колхозному": в сети разнесли новые показательные фото из Крыма
"По-колхозному": в сети разнесли новые показательные фото из Крыма
"По-колхозному": в сети разнесли новые показательные фото из Крыма
"По-колхозному": в сети разнесли новые показательные фото из Крыма
"По-колхозному": в сети разнесли новые показательные фото из Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото, на которых запечатлены пляжи в разных городах полуострова, однако их объединяет тот факт, что туристы не приехали в 2019 году туда на отдых.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымсоцсети
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Эка коробит украинцев)))Милые вы меньше зырьте в чужую тарелку...
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Belov Тима
Belov Тима
Сидоров Андрей, лаптерогий только Мордор считает Крым своим ,в мире другое мнение)
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