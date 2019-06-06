"По-колхозному": в сети разнесли новые показательные фото из Крыма

В оккупированном Россией Крыму наблюдается туристический кризис, несмотря на то, что уже стартовал сезон летних отпусков.

На ситуацию обратил внимание блогер Крымский укроп в Twitter. Он обнародовал несколько фотографий с пустующих пляжей Севастополя.

На снимках видно, что несмотря на хорошую погоду, возле моря почти никого нет.

пляжи Севастополя скриншот

пляжи Севастополя скриншот

пляжи Севастополя скриншот

В комментариях пользователи высмеяли ситуацию: "Хоть не тесно...", "Скромненько. По-колхозному как-то...", "#несезон истчо!", "Яблоку негде упасть".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото, на которых запечатлены пляжи в разных городах полуострова, однако их объединяет тот факт, что туристы не приехали в 2019 году туда на отдых.

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