В "Слуге народа" захотели поэтапно открывать рынок земли

Член налогового комитета Верховной Рады и нардеп от "Слуги народа" Дарья Володина заявила, что подала правки в законопроект о рынке земли, которые затрагивают тему монополий и допуска иностранцев.
"Правильнее открывать рынок земли, я так думаю, не сразу, а поэтапно, по 20-30% ежегодно. В таком случае цена на землю росла бы, и мы бы понимали, насколько цена контролируется, какие процессы происходят", – сообщила Володина в интервью OBOZREVATEL.
По ее словам, сегодня теневой рынок земли и так работает, только бесконтрольно.
"Землю можно незаконно продавать, брать в аренду на 49 лет, переоформить на себя законно или незаконно. Для людей с определенным финансовым капиталом это не очень сложно. Многие люди этого не понимают" – резюмировала Володина.
На сегодняшний день теневой рынок земли работает, только бесконтрольно
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.
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