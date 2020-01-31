В "Слуге народа" захотели поэтапно открывать рынок земли

Член налогового комитета Верховной Рады и нардеп от "Слуги народа" Дарья Володина заявила, что подала правки в законопроект о рынке земли, которые затрагивают тему монополий и допуска иностранцев.

"Правильнее открывать рынок земли, я так думаю, не сразу, а поэтапно, по 20-30% ежегодно. В таком случае цена на землю росла бы, и мы бы понимали, насколько цена контролируется, какие процессы происходят", – сообщила Володина в интервью OBOZREVATEL.

По ее словам, сегодня теневой рынок земли и так работает, только бесконтрольно.

"Землю можно незаконно продавать, брать в аренду на 49 лет, переоформить на себя законно или незаконно. Для людей с определенным финансовым капиталом это не очень сложно. Многие люди этого не понимают" – резюмировала Володина.

На сегодняшний день теневой рынок земли работает, только бесконтрольно

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!