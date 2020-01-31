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31 января • обновлено в 13:35
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В "Слуге народа" захотели поэтапно открывать рынок земли

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Член налогового комитета Верховной Рады и нардеп от "Слуги народа" Дарья Володина заявила, что подала правки в законопроект о рынке земли, которые затрагивают тему монополий и допуска иностранцев.

"Правильнее открывать рынок земли, я так думаю, не сразу, а поэтапно, по 20-30% ежегодно. В таком случае цена на землю росла бы, и мы бы понимали, насколько цена контролируется, какие процессы происходят", – сообщила Володина в интервью OBOZREVATEL.

По ее словам, сегодня теневой рынок земли и так работает, только бесконтрольно.

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"Землю можно незаконно продавать, брать в аренду на 49 лет, переоформить на себя законно или незаконно. Для людей с определенным финансовым капиталом это не очень сложно. Многие люди этого не понимают" – резюмировала Володина.

На сегодняшний день теневой рынок земли работает, только бесконтрольно

На сегодняшний день теневой рынок земли работает, только бесконтрольно

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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Читайте все новости по теме "Рынок земли в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Рынок земли в Украине
Персона
Дарья Володина
Тег
Партия Слуга народа
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не дождетесь
не дождетесь
Так проведите аудит, закройте теневой рынок, а потом реформируйте!
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