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1 апреля • обновлено в 11:34
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Первый транш МВФ составит $4 млрд: когда придут деньги в Украину

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Украина может получить первый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $4 млрд сразу же после принятия закона о банках в целом.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире радио "НВ" во вторник, 31 марта.

Первый транш МВФ составит $4 млрд: когда придут деньги в Украину

"Мы уже получили официальное письмо, заявление от МВФ - что есть два условия, если они будут выполнены, то сразу же средства поступят Украину, при чем в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около $4 млрд кредита", - сказал Гетманцев.

По его словам, Украина заинтересована получить в такой кризисный период достаточно дешевый финансовый ресурс от Фонда. Он отметил, что процентная ставка по кредиту МВФ составляет 2-3% годовых. Деньги будут направлены в стабилизационный фонд госбюджета, созданный для борьбы с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна получить от МВФ 8 млрд долларов в рамках новой трехлетней программы. Ради этого Верховная Рада должна принять закон о банках и запустить рынок земли.

Отметим, что Верховная Рада на внеочередном собрании 30 марта в первом чтении приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности.

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Тема
транш МВФ
Персона
Даниил Гетманцев
Место
Украина
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Golan Sim
Golan Sim
Общий ВВП Евросоюза, США и Канады составляет на нынешний год БОЛЕЕ 40 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ! Украине, чтобы выжить необходимо хотя бы 50 млрд.$ В ГОД, что для западных стран сущие копейки. ЗАПАД ПРОСТО ОБЯЗАН сейчас оказать необходимую финансовую и материальную помощь Украине. Если Запад будет отделываться мелкими подачками в размере 150 - 300 млн.$, то существование действующего политического курса в Украине будет под большим вопросом.
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Дожились, окpaинa радуется что ей кто то занял денег =))))
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