Первые в 2019 году: в Украине начали финансирование новых пенсий

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за январь 2019 года.

"3 января Пенсионным фондом согласно утвержденному графику начато финансирование пенсионных выплат января текущего года", – сообщает "Урядовий портал".

В частности, украинским пенсионерам на выплаты направлено свыше 2,86 млрд гривен.

Напомним, что в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно бюджету, каждый украинец в 2019-м налогами отдаст на финансирование дефицита Пенсионного фонда почти 4 тыс. гривен. В Министерстве социальной политики подсчитали, что в 2028-м только 55% выполнят требования по стажу. Остальные будут работать до 63 и 65 лет.