МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Первые в 2019 году: в Украине начали финансирование новых пенсий

1.5тЧитать материал на украинском

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за январь 2019 года.

"3 января Пенсионным фондом согласно утвержденному графику начато финансирование пенсионных выплат января текущего года", – сообщает "Урядовий портал".

В частности, украинским пенсионерам на выплаты направлено свыше 2,86 млрд гривен.

Новости
В Минсоце объяснили, почему украинцам существенно не повышают пенсии

Напомним, что в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно бюджету, каждый украинец в 2019-м налогами отдаст на финансирование дефицита Пенсионного фонда почти 4 тыс. гривен. В Министерстве социальной политики подсчитали, что в 2028-м только 55% выполнят требования по стажу. Остальные будут работать до 63 и 65 лет.

Читайте все новости по теме "Пенсия в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Пенсия в УкраинеПенсионная реформаПовышение зарплат и пенсий
Место
Украина
Тег
Пенсионный фонд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги