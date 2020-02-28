Главная Новости
28 февраля • обновлено в 14:33
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Блоги - Новости экономики

Павел Розенко
Павел Розенко
Экс-вице-премьер-министр Украины Все статьи автора

Перерахунку пенсій 1 березня не буде!

6.2т
Читать материал на украинском

Згідно частини другої ст. 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" 1 березня має бути проведено чергову індексацію пенсій для 95% українських пенсіонерів!

Індесація мала відбутися на коефіцієнт, що відповідає 50 % показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 % показника зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески!

Таким чином, в середньому, пенсії мали бути проіндексовані щонайменше на 10-11%‼️‼️‼️‼️‼️

Новости
Зеленський – президент одного терміну

Відповідний перерахунок пенсій здійснюється Пенсійним фондом України на підставі РІШЕННЯ УРЯДУ!!!

Станом на сьогодні, ЖОДНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ В УКРАЇНІ УРЯД НЕ УХВАЛИВ!!

Я так розумію, що після приходу Слуг народу КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ ТАКИ НАСТАВ! Але для самих Слуг народу. І явно не для українських пенсіонерів!

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Павел Розенко Павел Розенко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Павла Розенка
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
12
Смешно
6
Интересно
44
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Порушувати закон - "совсем не страшно"?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
kiy Valeriy
kiy Valeriy
ось вам падли 73% і юрьїв день . галопом за гречкою.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги