Перерахунку пенсій 1 березня не буде!

Згідно частини другої ст. 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" 1 березня має бути проведено чергову індексацію пенсій для 95% українських пенсіонерів!
Індесація мала відбутися на коефіцієнт, що відповідає 50 % показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 % показника зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески!
Таким чином, в середньому, пенсії мали бути проіндексовані щонайменше на 10-11%‼️‼️‼️‼️‼️
Відповідний перерахунок пенсій здійснюється Пенсійним фондом України на підставі РІШЕННЯ УРЯДУ!!!
Станом на сьогодні, ЖОДНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ В УКРАЇНІ УРЯД НЕ УХВАЛИВ!!
Я так розумію, що після приходу Слуг народу КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ ТАКИ НАСТАВ! Але для самих Слуг народу. І явно не для українських пенсіонерів!
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