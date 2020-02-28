Перерахунку пенсій 1 березня не буде!

Згідно частини другої ст. 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" 1 березня має бути проведено чергову індексацію пенсій для 95% українських пенсіонерів!

Індесація мала відбутися на коефіцієнт, що відповідає 50 % показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 % показника зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески!

Таким чином, в середньому, пенсії мали бути проіндексовані щонайменше на 10-11%‼️‼️‼️‼️‼️

Відповідний перерахунок пенсій здійснюється Пенсійним фондом України на підставі РІШЕННЯ УРЯДУ!!!

Станом на сьогодні, ЖОДНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ В УКРАЇНІ УРЯД НЕ УХВАЛИВ!!

Я так розумію, що після приходу Слуг народу КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ ТАКИ НАСТАВ! Але для самих Слуг народу. І явно не для українських пенсіонерів!

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