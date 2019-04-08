"Перегружен авто": опубликовано показательное фото Крымского моста

Керченский мост в Крыму так и не стал популярным – инфраструктурный объект из России, ведущий на оккупированный полуостров, простаивает пустой.

"Мост дружбы Ротенберга и Коломойского. Как обычно, перегружен авто", – иронизирует блогер RoksolanaToday&Крым, публикуя снимок в Twitter.

"Его же закрывают с 1 мая", – пишет Дед Горын.

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RoksolanaToday&Крым Twitter

Мост дружбы Ротенберга и Коломойского

Как обычно,перегружен авто pic.twitter.com/V7v32UHQCN — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 8 апреля 2019 г.

...его жы закрывают с 1 мая... — дед Горын (@zmeu_gorunuc) 8 апреля 2019 г.

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводится в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

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