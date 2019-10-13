Переговоры Киева с МВФ заморозились из-за Коломойского: появились детали

Попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным Приватбанком могут существенно затормозить переговоры с Международным валютным фондом по новому траншу.

Об этом заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, сообщает Reuters. По ее словам, инвестиционный климат Украины подвергается огромной опасности, пока спор с Коломойским не будет урегулирован.

Игорь Коломойский scmp.com

"Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблемы ПриватБанка. Это для них и для международного сообщества красная линия", – заявила Рожкова.

По ее словам, инвестиционный климат Украины подвергается огромной опасности, пока спор с Коломойским не будет урегулирован.. При этом она подчеркнула, что проблема Приватбанка не должна решаться путем выплат бывшим владельцам.

"Это показывает разницу между олигархическим влиянием на банковский сектор в прежние дни и новым прозрачным и независимым банковским сектором. МВФ хочет сильный сигнал от правительства о сохраняющейся административной независимости Приватбанка и независимости Национального банка Украины", – отметила она.

По словам Рожковой, МВФ до сих пор не убежден в стремлении к реформам при Зеленском. Стоит отметить, что в сделанном в сентябре заявлении МВФ не упоминал ПриватБанк или Коломойского. Однако в заявлении Фонда говорилось о необходимости борьбы с коррупцией и уменьшении влияния олигархов на экономику.

Если суд в Киеве вынесет решение против национализации Приватбанка, это "испортит настроение инвесторов", отметила Рожкова. По ее словам, ситуация несет огромную опасность для Украины

"Влияние на рынки будет негативным и немедленным, и в этой ситуации мы не сможем продолжать работать с МВФ в рамках предварительного соглашения, потому что МВФ нужна ясность", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

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