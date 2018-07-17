Пенсионный калькулятор: на какую старость вы заработали после реформы в Украине

В Украине в 2018-м действуют особые правила выхода на заслуженный отдых. Так, уже в следующем году в формуле расчета пенсии будут учитывать среднюю заработную плату за три вместо двух лет, в результате размер выплат сократится.

OBOZREVATEL составил калькулятор, который позволит рассчитать примерный размер пенсии в Украине.

Стоит отметить, что точно рассчитать будущую пенсию могут только в Пенсионном фонде. Там должны сопоставить заработную плату пенсионера за каждый месяц со средней зарплатой по стране на этот момент. Кроме того, пенсионный калькулятор не учитывает незначительную доплату за сверхнормативный стаж (для тех, у кого он есть).

Согласно украинскому закону, для получения пенсии по возрасту необходимо иметь не меньше 15 лет стажа. Все, кто официально работал меньше, могут получить социальную помощь, а вот на полноценную пенсию они претендовать не могут. Кроме того, если отработать 35 лет, то пенсия составит не меньше 40% от минимальной зарплаты. На данный момент это от 1489 грн.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, уже в следующем году в Украине дадут старт второму этапу пенсионной реформы. Украинцы не старше 35 лет будут платить дополнительный взнос на свой персональный счет. В результате, достигнув пенсионного возраста, можно будет получать сразу две пенсии – с солидарного и накопительного уровней.