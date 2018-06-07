Отставка Данилюка: стало известно, кто займет место главы Минфина

Министр финансов Александр Данилюк, представление на увольнение которого внес в парламент премьер Владимир Гройсман, заявил, что в случае его увольнения исполняющим обязанности главы ведомства будет его первый заместитель Оксана Маркарова.

"В Верховной Раде вы все услышите. Персональное никогда не должно стоять над государственным", – сообщил Данилюк, передает "Интефракс-Украина".

Также министр финансов подчеркнул, что пока не меняет свой рабочий график.

Новости Комитет Рады определился с участью Данилюка

"Нужно двигаться как единая команда", – подчеркнул Данилюк, отмечая сложность стоящих перед Украиной задач.

Напомним, во время заседания Кабинета министров 23 мая между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка.

В результате Данилюк предложил премьеру подать представление о его отставке. При этом министр финансов заявил, что по собственному желанию уходить не собирается.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивные документы, которые доказывают, что Данилюк не только не оставил свой бизнес, но еще и сохранял британский паспорт минимум до 2015 года, нарушив закон.