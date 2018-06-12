Отопление круглый год и проверки: как жизнь украинцев изменится из-за МВФ

В Украине уже вскоре может заработать новая система проверки получателей социальной помощи, в том числе субсидий. Кроме того, чиновники должны "разбить" тарифы на голубое топливо и отопление, повысить тариф на газ, постепенно смягчить регулирование валютного рынка. Об этом говорится в подписанном еще в прошлом году меморандуме о сотрудничестве с МВФ.

В конце прошлой недели Верховная Рада выполнила одно из ключевых обязательств – приняла законопроект о создании Антикоррупционного суда. Параллельно с этим украинские власти постепенно выполняют и другие рекомендации Фонда: внедряют единый кредитный реестр НБУ, пересматривают нормативы потребления коммунальных услуг.

OBOZREVATEL разобрался, как жизнь украинцев может измениться после выполнения меморандума с МВФ.

Абонплата, газ и субсидии

Тарифы на отопление и газ должны разделить, а украинцам придется круглый год платить за "распределение" энергоресурсов на основе мощности. За распределение потребители платят и сейчас, но вот размер этой платы привязан к объемам. Если не пользоваться газом и теплом, то и за распределение платить не нужно. А чем больше объем потребления, тем выше плата за распределение.

В МВФ с такой методикой не согласны. Более того, в уже принятых законах "О рынке газа", "О жилищно-коммунальных услугах", методике НКРЭКУ определены новые подходы. Абонентскую плату нужно вносить круглый год, а ее размер должен быть фиксированным. То есть за газ придется платить, даже если им не пользуетесь, а часть от действующего тарифа на отопление придется платить круглый год. Указанные рекомендации не входят в список срочных, однако украинским властям рано или поздно придется их выполнить.

Стоимость голубого топлива выровняют согласно импортному паритету. "Ввести временный механизм автоматической корректировки розничных тарифов на газ и отопления на шестимесячной основе в случае, если тарифы отличаются на 10% или более от уровня полного покрытия себестоимости (на основе импортных цен...)", - говорится в подписанном меморандуме. Как уже неоднократно писал OBOZREVATEL, если тариф на газ в Украине увеличить до уровня импортного паритета, то кубометр подорожает с 6,9 до 11,43 грн.

Окончательное решение о том, как пересмотреть стоимость голубого топлива для украинцев, Кабинет министров должен принять уже через несколько месяцев. Полноценно новые тарифы могут заработать с октября 2018 года.

Верховная Рада должна принять закон о проверке получателей социальной помощи. Соответствующие законопроекты уже разработаны. Так, Министерство финансов презентовал проект закона "О верификации" с трехэтапной проверкой, а Министерство социальной политики предложило в законе прописать визиты "ревизоров" в дома льготников.

Однако, не один из указанных документов до сих пор не принят. На данный момент ужесточили проверку тех, кто по нормам не может получать субсидии, но претендует на них. Кроме того, в автоматическом режиме проводят проверку указанных в декларации доходов.

Кредитные реестр, земельная реформа и монетарная политика

Уже в следующем месяце информация о всех крупных кредитных должниках будет собираться в Национальном банке. И прежде чем дать кредит, банки обязаны проверить, нет ли их потенциального клиента в базе должников. Такое нововведение якобы позволит сократить число "плохих кредитов" и невозвратов. Кроме того, реестр обязывает собирать информацию о связанных кредитах, участия в компаниях и т.д. В результате предприниматель, который брал долг на "лопнувшую" контору, больше не сможет кредитоваться.

Также в меморандуме прописано поэтапное смягчение валютного регулирования. Как уже писал OBOZREVATEL, такое нововведение прописано в проекте закона "О валюте". Так, по действующим правилам для валютных операций и банку, и простому украинцу приходится получать специальное разрешение от НБУ. Для лицензии нужно собрать документы, дождаться решения регулятора. Новые правила, которые прописаны в законопроекте "О валюте", такое ограничение снимают. Вместо это нужно всего лишь уведомлять о таких операциях для статистики. Фактически, нововведение позволит открыть валютный счет в любом банке.

Кроме того, правила меняют и для экспортеров. Сейчас у них есть 180 дней с момента таможенного оформления, чтобы положить валюту на счет в разрешенном банке. А если новый закон примут, это норму отменят.

В меморандуме также упомянули и разработку законопроекта "О рынке земли". О том, что в Украине необходимо разрешить продажу земли сельскохозяйственного назначения, также говорят и во Всемирном банке. На данный момент мнение экспертов расходится: одни говорят, что рынок должны открыть сразу, другие же считают, что в текущих условиях нужно, например, запретить продажу земли иностранцам. К слову, несколько недель назад Европейский суд по правам человека принял решение о том, что мораторий на продажу земли в Украине нарушает имущественные права граждан.

Согласно оценкам НБУ, новый кредитный транш от МВФ может прийти уже осенью. Продолжение сотрудничества с Фондом открывает для страны доступ к $4 млрд. И это не только кредит МВФ, но и макрофинансовая помощь ЕС, часть программ ЕБРР. Также от сотрудничестве с главным кредитором зависит и положение страны на внешних рынках кредитования.