"Шара — наше все": украинцы высмеяли идею Зеленского отменить коммуналку для пенсионеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об идее отменить коммунальные платежи для малоимущих пенсионеров старше 70 лет.

"Есть идея, сейчас очень сложно о ней говорить, но идея очень креативная. Сейчас находят наши ребята экономическую модель, как людям, которым за 70 лет, когда уже человек не может, он не только на пенсии, но и физически не может работать, и он уже достаточно работал на страну 40-50 лет, как этому человеку не платить коммуналку", – заявил глава государства в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Зе!Президент".

"Именно те люди, которые малообеспеченные. Думаю, что у нас получится, я очень хочу", – добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что в целом стремится снизить тарифы в Украине, однако для этого нужно правительство.

На идею главы государства по отмене коммуналки для пенсионеров уже отреагировали пользователи сети.

"Вот это я понимаю – предвыборные технологии за 4 дня до выборов! Хотя и это еще не предел. Можно еще в субботу провозгласить, что при достаточно большой фракции в ВР "Слуга народа" найдет возможности всем платить деньги просто так, "как в Швейцарии предлагали, но те, дураки, отказались". По 2000 евро – собственно, как там предлагали. И, что характерно, конкурентам же действительно нечем на такое ответить! Чистая победа", – пишет в Facebook заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"А я так понял, что это пенсионный возраст могут поднять до 70!" – подчеркнул Roman Sytnyk.

"Ну, это просто. Надо распорядиться, чтобы нам деньги платила Швейцария, если им все равно свои евро некуда девать", – пишет Тамара Зерня.

"Шара – наше все", – заявила Tetyana Moreva

"Отобрать и поделить", – резюмировал Vadim Tikhonov.

Команда президента работает над тем, чтобы отменить коммунальные платежи малообеспеченным пенсионерам

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

НАК и правительство ранее уже достигли соглашения о снижении стоимости газа в мае, но оно предусматривает, что цена увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

При этом в команде Зеленского заявили, что вопрос снижения коммунальных тарифов не является прерогативой президента.

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