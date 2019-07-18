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"Шара — наше все": украинцы высмеяли идею Зеленского отменить коммуналку для пенсионеров

5.3т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об идее отменить коммунальные платежи для малоимущих пенсионеров старше 70 лет.

"Есть идея, сейчас очень сложно о ней говорить, но идея очень креативная. Сейчас находят наши ребята экономическую модель, как людям, которым за 70 лет, когда уже человек не может, он не только на пенсии, но и физически не может работать, и он уже достаточно работал на страну 40-50 лет, как этому человеку не платить коммуналку", – заявил глава государства в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Зе!Президент".

"Именно те люди, которые малообеспеченные. Думаю, что у нас получится, я очень хочу", – добавил он.

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Зеленский также подчеркнул, что в целом стремится снизить тарифы в Украине, однако для этого нужно правительство.

На идею главы государства по отмене коммуналки для пенсионеров уже отреагировали пользователи сети.

"Вот это я понимаю – предвыборные технологии за 4 дня до выборов! Хотя и это еще не предел. Можно еще в субботу провозгласить, что при достаточно большой фракции в ВР "Слуга народа" найдет возможности всем платить деньги просто так, "как в Швейцарии предлагали, но те, дураки, отказались". По 2000 евро – собственно, как там предлагали. И, что характерно, конкурентам же действительно нечем на такое ответить! Чистая победа", – пишет в Facebook заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"А я так понял, что это пенсионный возраст могут поднять до 70!" – подчеркнул Roman Sytnyk.

"Ну, это просто. Надо распорядиться, чтобы нам деньги платила Швейцария, если им все равно свои евро некуда девать", – пишет Тамара Зерня.

"Шара – наше все", – заявила Tetyana Moreva

"Отобрать и поделить", – резюмировал Vadim Tikhonov.

"Шара — наше все": украинцы высмеяли идею Зеленского отменить коммуналку для пенсионеров
"Шара — наше все": украинцы высмеяли идею Зеленского отменить коммуналку для пенсионеров
"Шара — наше все": украинцы высмеяли идею Зеленского отменить коммуналку для пенсионеров

Команда президента работает над тем, чтобы отменить коммунальные платежи малообеспеченным пенсионерам

Команда президента работает над тем, чтобы отменить коммунальные платежи малообеспеченным пенсионерам

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

НАК и правительство ранее уже достигли соглашения о снижении стоимости газа в мае, но оно предусматривает, что цена увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

При этом в команде Зеленского заявили, что вопрос снижения коммунальных тарифов не является прерогативой президента.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Соснова Лариса
Соснова Лариса
Без лоха и жизнь плоха, ваЗелин разводит 73% как лохов
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Каипецкая Лидия
Каипецкая Лидия
Ой , какое хорошее обещание! Пенсионерам очень понравится! Они бегом побегут на выборы голосовать.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Уха-ха как смешно . Зеленский хочет помочь пенсионерам .....У кастрюль веселье в разгаре
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