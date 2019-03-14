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Откажется от транзита: СМИ узнали о тайной подлости "Газпрома" Украине

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Российский монополист "Газпром" намерен прекратить транзит газа через Трансбалканский коридор из Украины в Турцию.

Об этом заявила глава минэнерго Болгарии Теменужка Петкова местному телеканалу bTV, передает РБК. Отмечается, что болгарские власти получили письмо от дочернего предприятия "Газпром экспорт", в котором компания сообщила о планах прекратить транзит газа по трансбалканскому коридору из Украины в Турцию с января 2020 года.

Она указала, что если вторая ветвь "Турецкого потока" не пройдет через Болгарию, то страна оставит за собой право обратиться в арбитраж с целью взыскания с "Газпрома" транзитных платежей, которые страна по контракту должна получать до 2030 года.

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В "Газпроме" в ответ заявили, что не посылали ни одного официального сообщения в адрес властей Болгарии о намерении прекратить транзит газа по трансбалканскому коридору с января следующего года.

Откажется от транзита: СМИ узнали о тайной подлости "Газпрома" Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина заняла второе место в Европе по количеству собственных залежей газа. По последним оценкам BP Statistical Review of World Energy, Украина имеет 1,1 трлн кубометров запасов газа.

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