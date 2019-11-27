Отель "Днепр" в Киеве заберут у государства

Государственное управление делами передало отель "Днепр", который находится в самом центре Киева, Фонду государственного имущества.

В частности, ФГИ будет заниматься вопросом приватизации столичной гостиницы, сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 27 ноября.

В конце прошлого месяца Офис президента обещал передать на приватизацию ряд предприятий, которые принадлежат Государственному управлению делами.

Что приватизируют еще:

Отель "Украина";

Комплекс "Пуща-Водица";

"Конча Заспа";

Ликеро-водочный завод.

Офис президента обещал передать на приватизацию пять предприятий, которые принадлежат Государственному управлению делами

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий.

Приватизация "Укрспирта" может принести в бюджет Украины не менее 5 млрд гривен. Процесс может начаться уже в 2020 году.

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