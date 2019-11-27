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29 ноября • обновлено в 12:10
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Отель "Днепр" в Киеве заберут у государства

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Государственное управление делами передало отель "Днепр", который находится в самом центре Киева, Фонду государственного имущества.

В частности, ФГИ будет заниматься вопросом приватизации столичной гостиницы, сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 27 ноября.

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В конце прошлого месяца Офис президента обещал передать на приватизацию ряд предприятий, которые принадлежат Государственному управлению делами.

Что приватизируют еще:

  • Отель "Украина";

  • Комплекс "Пуща-Водица";

  • "Конча Заспа";

  • Ликеро-водочный завод.

Офис президента обещал передать на приватизацию пять предприятий, которые принадлежат Государственному управлению делами

Офис президента обещал передать на приватизацию пять предприятий, которые принадлежат Государственному управлению делами

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий.

Приватизация "Укрспирта" может принести в бюджет Украины не менее 5 млрд гривен. Процесс может начаться уже в 2020 году.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина Киев
Тег
Государственное управление делами
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