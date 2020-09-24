В США разгорелась 'война' накануне выборов из-за Байдена: при чем тут Украина

В США обнародовали скандальный отчет республиканской партии, который доказывает конфликт интересов по украинскому вопросу у семьи Джо Байдена (сейчас он выдвинут как кандидат в президенты США от демократической партии). Как оказалось, демократы знали об этом, но намеренно не давали этой информации просочиться.

Тем не менее нашлись улики, которые доказывают осведомленность администрации тогдашнего президента Барака Обамы о работе сына Байдена на частную украинскую газодобывающую компанию Burisma. В то время как его отец курировал украинский вопрос.

Издание Washington Examiner пишет, что предупреждал об этом Джордж Кент, аппаратчик Госдепа и противник Дональда Трампа.

В 2015 году Кент выразил должностным лицам в офисе вице-президента свою обеспокоенность по поводу конфликта интересов в отношении роли Хантера Байдена в совете директоров Burisma. Ведомство Байдена-старшего его слова просто проигнорировало.

Уже в сентябре 2016 года он написал электронное письмо своим колегам, где в который раз предупредил о конфликте интересов.

"Присутствие Хантера Байдена в совете директоров Burisma усложняет задачу официальным лицам США, которые делают все для борьбы с коррупцией в Украине", – сказано в нем.

Трамп и другие республиканцы посчитали странным то, что Burisma сразу назначила Хантера Байдена на высокооплачиваемую должность. При этом у него было очень мало опыта работы в энергетическом секторе, а в прошлом были проблемы с наркотиками.

"В ходе этого расследования обнаружили, что администрация Обамы знала, что позиция Хантера Байдена в совете директоров Burisma была проблематичной и действительно мешала эффективному осуществлению политики в отношении Украины. Более того, это расследование показало, в какой степени официальные лица в администрации Обамы игнорировали явные предупреждающие знаки, когда сын вице-президента вошел в совет директоров компании, принадлежащей коррумпированному украинскому олигарху", – отмечает издание.

Демократы отрицают какие-либо правонарушения, утверждая, что утверждения о коррупции являются политической клеветой.

"Байден пригрозил придержать 1 миллиард долларов в качестве гарантий по кредитам США, если Украина не уволит Шокина, которого многие на Западе критиковали за недостаточные меры для борьбы с коррупцией", – приводят пример республиканцы.

Они обвинили Байдена-старшего в ненадлежащим использовании своего положения вице-президента, чтобы оказать давление на Украину.

В статье сказано, что бывший госсекретарь Джон Керри знал о роли Байдена в совете директоров Burisma, но солгал, сказав, что не знал, когда его спросили об этом в декабре 2019 года, во время процесса импичмента Трампа.

О чем еще сказано в отчете республиканцев