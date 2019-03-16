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От России потребовали денег за земли Киевской Руси: росСМИ "взорвало" скандальное заявление

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Экс-генпрокурор Святослав Пискун предложил взыскать с России ренту за "использование" земель Киевской Руси.

Такое требование прозвучало в эфире телеканала NewsOne.Такой была его реакция на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что от Украины можно потребовать компенсацию за экономические потери украденного Крыма.

Он заявил, что Москва должна платить за пользование "украинской землей, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем".

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Святослав Пискун

Святослав Пискун

Скриншот с видео

"Они используют земли Киевской Руси и за это не платят никакую ренту. Посчитать за 300 лет, взыскать и взять их в рабство, если они не смогут заплатить", — сказал Пискун.

Эти слова вызвали настоящий ажиотаж в российских пропагандистских СМИ. Они тут же бросились тиражировать скандальное заявление.

От России потребовали денег за земли Киевской Руси: росСМИ "взорвало" скандальное заявление
От России потребовали денег за земли Киевской Руси: росСМИ "взорвало" скандальное заявление
От России потребовали денег за земли Киевской Руси: росСМИ "взорвало" скандальное заявление
От России потребовали денег за земли Киевской Руси: росСМИ "взорвало" скандальное заявление

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Российской Федерации предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.

Ранее Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Святослав Пискун
Место
Украина
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Червоний Данило
Червоний Данило
кацапы, бабло гоните! твари рабские!
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Livesey David
Livesey David
А требование будут писать на языке Киевской Руси - русском или есть варианты? ))
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Livesey David, на старославянском который куда ближе к украинскому чем к русскому, который от нее и произошел. Можно было бы об этом подискутировать но с дураком спорить бесполезно, не поймешь.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Какие триста лет? Эти πдоры нам дань должны со времен Святослава, забыли, суки кацапские, как вас вместе с хазарами "чубатый" раком ставил?
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