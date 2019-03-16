От России потребовали денег за земли Киевской Руси: росСМИ "взорвало" скандальное заявление

Экс-генпрокурор Святослав Пискун предложил взыскать с России ренту за "использование" земель Киевской Руси.

Такое требование прозвучало в эфире телеканала NewsOne.Такой была его реакция на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что от Украины можно потребовать компенсацию за экономические потери украденного Крыма.

Он заявил, что Москва должна платить за пользование "украинской землей, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем".

Святослав Пискун Скриншот с видео

"Они используют земли Киевской Руси и за это не платят никакую ренту. Посчитать за 300 лет, взыскать и взять их в рабство, если они не смогут заплатить", — сказал Пискун.

Эти слова вызвали настоящий ажиотаж в российских пропагандистских СМИ. Они тут же бросились тиражировать скандальное заявление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Российской Федерации предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.

Ранее Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

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