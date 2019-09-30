Остался последний день: в Украине перестанут принимать монеты

Национальный банк с 1 октября начнет выводить из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Таким образом, уже со вторника они перестают быть средством платежа, сообщила пресс-служба регулятора.

При этом в НБУ отметили, что деньги все еще можно будет обменять на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

В частности, бесплатно обменять монеты можно до 30 сентября 2020 года во всех банках.

До 30 сентября 2022 года обмен будет доступен лишь в учреждениях НБУ, "Ощадбанка", "ПриватБанка" и "Райффайзенбанка Аваль".

Одновременно с этим начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек.

Однако в отличие от 1, 2 и 5 копеек, они пока что останутся в наличном обращении.

Мелкие монеты перестанут принимать во время расчетов за товары и услуги

Как сообщал OBOZREVATEL:

С 25 октября в Украине появится банкнота номиналом 1000 грн. Причиной такого решения Нацбанк назвал потребность украинцев.

На лицевой стороне новой банкноты в 1000 гривен изображен портрет Владимира Вернадского. А на обратной напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

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