В мире резко подскочили цены на нефть: в чем причина

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 3 декабря, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 61,08 доллара за баррель, что на 1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 1,8% – до 56,17 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 0,3% до 56,41 доллара за баррель.

Цена нефти Urals упала Maanimo

Стоимость сырья подскочила на сигналах о том, что страны ОПЕК могут договориться о снижении добычи, передает "Интерфакс".

В частности, об этом уже сообщил Ирак, хотя раньше представители участвующих в соглашении стран сигнализировали о нежелании идти на такой шаг.

При этом добыча нефти в странах ОПЕК в ноябре снизилась на 110 тыс. баррелей в сутки.

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 3 декабря, выросли в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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