ОПЕК взвинтил мировые цены на нефть: что происходит на рынке

Цены на нефть эталонных марок в среду, 23 октября, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 59,43 доллара за баррель, что на 0,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил на 1,2% – до 54,08 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 1,1% до 54,06 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли Maanimo

Стоимость сырья подскочила на сообщениях, что Организация стран – экспортеров нефти и их союзники могут сократить добычу, передает "Интерфакс".

В частности, нефтедобывающие страны могут рассмотреть возможность более глубокого сокращения добычи на заседании в декабре в связи с растущими опасениями ослабления спроса в 2020 году.

По словам источников, Саудовская Аравия хочет добиться более четкого выполнения странами ОПЕК обязательств по ограничению добычи в рамках действующего соглашения.

ОПЕК взвинтил мировые цены на нефть

Как сообщал OBOZREVATEL:

Обвал цен на сырье в последние месяцы достиг 10%.

Падение стоимости нефти было вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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