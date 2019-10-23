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23 октября • обновлено в 10:16
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ОПЕК взвинтил мировые цены на нефть: что происходит на рынке

1.2т Читать материал на украинском

Цены на нефть эталонных марок в среду, 23 октября, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 59,43 доллара за баррель, что на 0,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил на 1,2% – до 54,08 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

Новости
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При этом цена российской нефти Urals выросла на 1,1% до 54,06 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли

Котировки Urals выросли

Maanimo

Стоимость сырья подскочила на сообщениях, что Организация стран – экспортеров нефти и их союзники могут сократить добычу, передает "Интерфакс".

В частности, нефтедобывающие страны могут рассмотреть возможность более глубокого сокращения добычи на заседании в декабре в связи с растущими опасениями ослабления спроса в 2020 году.

По словам источников, Саудовская Аравия хочет добиться более четкого выполнения странами ОПЕК обязательств по ограничению добычи в рамках действующего соглашения.

ОПЕК взвинтил мировые цены на нефть

ОПЕК взвинтил мировые цены на нефть

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Обвал цен на сырье в последние месяцы достиг 10%.

  • Падение стоимости нефти было вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

  • В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
Brent WTI
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