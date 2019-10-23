ОПЕК взвинтил мировые цены на нефть: что происходит на рынке

Цены на нефть эталонных марок в среду, 23 октября, выросли в ходе азиатских торгов.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 59,43 доллара за баррель, что на 0,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил на 1,2% – до 54,08 доллара за баррель.
Котировки Brent выросли
ICE Futures
Котировки WTI выросли
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals выросла на 1,1% до 54,06 доллара за баррель.
Котировки Urals выросли
Maanimo
Стоимость сырья подскочила на сообщениях, что Организация стран – экспортеров нефти и их союзники могут сократить добычу, передает "Интерфакс".
В частности, нефтедобывающие страны могут рассмотреть возможность более глубокого сокращения добычи на заседании в декабре в связи с растущими опасениями ослабления спроса в 2020 году.
По словам источников, Саудовская Аравия хочет добиться более четкого выполнения странами ОПЕК обязательств по ограничению добычи в рамках действующего соглашения.
ОПЕК взвинтил мировые цены на нефть
Как сообщал OBOZREVATEL:
Обвал цен на сырье в последние месяцы достиг 10%.
Падение стоимости нефти было вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.
В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.
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