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22 января • обновлено в 04:19
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"Опасны для здоровья!" IKEA отозвала по всему миру отравленную посуду

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Шведская компания IKEA обнаружила в своих дорожных кружках токсичное вещество.

В связи с этим компания решила отозвать опасный товар. Об этом говорится в заявлении IKEA.

Речь идет о пластмассовых кружках Troligtvis, которые были в продаже с октября 2019 года по январь 2020.

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В частности, тесты показали превышение уровня дибутилфталата, что опасно для здоровья и может привести к нарушениям в иммунной системе.

"IKEA настоятельно рекомендует всем клиентам, у которых есть дорожная кружка TROLIGTVIS с надписью Made in India, немедленно прекратить ее использование и вернуть товар в любой магазин IKEA для осуществления полного возврата", – резюмировали представители компании.

Шведская компания IKEA обнаружила в своих дорожных кружках токсичное вещество

Шведская компания IKEA обнаружила в своих дорожных кружках токсичное вещество

IKEA

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
IKEA
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