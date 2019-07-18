"Он — заложник": у Зеленского сделали признание о деньгах Коломойского

Олигарх и владелец телеканала "1+1" Игорь Коломойский должен студии "Квартал 95" около 7 миллионов долларов.

Такое заявление сделал в интервью "Левому берегу" первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир. Он подчеркнул, что пока олигарх как бы остается в "заложниках" у комиков.

Шефир отметил, что ему сложно назвать точную цифру, сколько канал должен "Кварталу".

В ответ на это у него спросили:

— Семь миллионов долларов? Вы не можете не знать эту цифру.

— Я реально не помню, но она большая. Где-то может быть около того, да.

Зеленский и Коломойский

После этого журналистка предположила, что пока этот долг не погашен, Коломойский остается заложником "Квартала".

"В данной сложившейся ситуации — да. Интересная версия, этим, может, и стоит воспользоваться", — заключил Шефир.

По его словам, с 2012-го до 2014 года в плане финансовых отношений "1+1" и "Квартала" все было хорошо, но потом началась война.

"Я хорошо помню: мы в Днепровскую ОГА (во времена губернаторства Игоря Коломойского. — Ред.) приходили, допустим, с какими-то своими вопросами, а там в это время план обороны обсуждают — туда вертолет летит, тут приземляется, здесь волонтеры выгружаются, тут — раненые и т.д. Они (команда Коломойского. — Ред.) реально остановили войну в Днепре", — заявил Шефир.

Он отметил, что на тот момент были такие обстоятельства, в которых соблюдать все ранее принятые условия не так-то просто.

Шефир также прокомментировал скандальный ролик 2017 года, где "кварталовцы" поздравляют Коломойского с днем рождения и денег просят: "Долг ("1+1" перед "Кварталом". — Ред.) с тех пор не увеличился".

Он также отметил, что вопрос долга Коломойского перед студией находится в процессе сокращения, а новых задолженностей не возникает.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины за первые 30 дней на своей должности получил 12 тысяч гривен зарплаты.

Зеленский, кроме государственной зарплаты, также будет получать доход от продуктов студии "Квартал 95", которые продают за границу.

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