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"Он не окупится": в России замахнулись на строительство очередного мегапроекта

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В России задумали частично связать аэропорт "Пулково" с Санкт-Петербургом с помощью подземной железной дороги.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники. Суть проекта заключается в использовании существующего пригородного движения от Витебского вокзала со строительством дороги под землей до терминала "Пулково" и ее соединении с платформой Лигово.

По данным издания, такой вариант обсуждают федеральные власти, администрация Петербурга и РЖД вместо замороженного в начале года проекта аэроэкспресса. Собеседник издания, знакомый с ходом переговоров, говорит, что проект может быть реализован за счет федеральных средств.

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Новый проект

Новый проект

ria.ru

Кроме этого, источники газеты рассказывают, что дополнительно может быть построено около 15 км железной дороги, которая по большей части будет состоять из тоннелей и мостов. Это значительно удорожает проект.

При этом если стоимость проезда на аэроэкспрессе в Москве составляет 500 рублей (205 грн), а конкурентоспособный тариф в Петербурге мог бы быть не выше 250 рублей (103 грн), в рамках данного проекта речь идет о стандартном пригородном тарифе, который не превысит 100 рублей (41 грн), говорит источник газеты. Таким образом, об окупаемости проекта говорить не приходится, отмечает он.

В РЖД изданию подтвердили, что разрабатывают концепцию развития железнодорожной инфраструктуры Петербурга. Сроки и стоимость строительства органы власти и РЖД не называют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России построят глубоководный морской порт в поселке Янтарный Калининградской области. Его уже поддержал президент России Владимир Путин.

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Новости России
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
А у синессаных "аэроэкспресс" из куива в борисполь ещё чухает? :)))
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Не знаю как в дpугих pегионах Pоссии но я с удовольствием езжу по тpассам Кpаснодаpского кpая.Все стpоитс.доpоги отличные,кто был на Кpмском мосту-качество такое же.Видно что идет pабота.Это вам не стеклянный мост в Ку еве.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Медоврал одобрил? Без него нельзя начинать)
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