"Он не окупится": в России замахнулись на строительство очередного мегапроекта

В России задумали частично связать аэропорт "Пулково" с Санкт-Петербургом с помощью подземной железной дороги.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники. Суть проекта заключается в использовании существующего пригородного движения от Витебского вокзала со строительством дороги под землей до терминала "Пулково" и ее соединении с платформой Лигово.

По данным издания, такой вариант обсуждают федеральные власти, администрация Петербурга и РЖД вместо замороженного в начале года проекта аэроэкспресса. Собеседник издания, знакомый с ходом переговоров, говорит, что проект может быть реализован за счет федеральных средств.

Новый проект ria.ru

Кроме этого, источники газеты рассказывают, что дополнительно может быть построено около 15 км железной дороги, которая по большей части будет состоять из тоннелей и мостов. Это значительно удорожает проект.

При этом если стоимость проезда на аэроэкспрессе в Москве составляет 500 рублей (205 грн), а конкурентоспособный тариф в Петербурге мог бы быть не выше 250 рублей (103 грн), в рамках данного проекта речь идет о стандартном пригородном тарифе, который не превысит 100 рублей (41 грн), говорит источник газеты. Таким образом, об окупаемости проекта говорить не приходится, отмечает он.

В РЖД изданию подтвердили, что разрабатывают концепцию развития железнодорожной инфраструктуры Петербурга. Сроки и стоимость строительства органы власти и РЖД не называют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России построят глубоководный морской порт в поселке Янтарный Калининградской области. Его уже поддержал президент России Владимир Путин.

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