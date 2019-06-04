Объявить дефолт в Украине: Зеленский ответил на скандальный призыв Коломойского

Президент Владимир Зеленский назвал слухами информацию о возможном объявлении дефолта в Украине, к чему призывал олигарх Игорь Коломойский.

Об этом он заявил во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом во вторник, 4 июня, передает Администрация президента в Twitter.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - сказал Зеленский.

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт obozrevatel

“Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією”,- сказав Президент @ZelenskyyUA зустрічаючись із Єврокомісаром @vdombrovskis — APU (@APUkraine) 4 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский также заявил, что не собирается выступать на стороне бывших владельцев "ПриватБанка", среди которых олигарх Игорь Коломойский, и намерен защищать интересы государства.

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