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Объявить дефолт в Украине: Зеленский ответил на скандальный призыв Коломойского

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Президент Владимир Зеленский назвал слухами информацию о возможном объявлении дефолта в Украине, к чему призывал олигарх Игорь Коломойский.

Об этом он заявил во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом во вторник, 4 июня, передает Администрация президента в Twitter.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - сказал Зеленский.

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Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский также заявил, что не собирается выступать на стороне бывших владельцев "ПриватБанка", среди которых олигарх Игорь Коломойский, и намерен защищать интересы государства.

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Персоны
Владимир ЗеленскийИгорь Коломойский
Место
Украина
Тег
дефолт
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