Главная Новости
3 января • обновлено в 21:23
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Обвал производства": показатели металлургии в Украине стали одними из худших за всю историю

2.1т
Читать материал на украинском

В декабре 2019 года металлургия показала одни из худших результатов работы за всю историю Украины.

Оперативные данные в своем Facebook привел экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Так, по сравнению с показателями 2018 года, производство чугуна уменьшилось на 12,97%, стали – на 19,60%, проката – на 20,52%.

Украинская металлургия

Украинская металлургия

1News

Новости
Атака США по Ираку ударит по ценам на нефть: экономист спрогнозировал стоимость
Показатели производства в украинской металлургии

Показатели производства в украинской металлургии

ФБ Владимира Компанийца

Как сообщал OBOZREVATEL, экономист назвал главные "ускорители" украинской экономики в 2019 году. Они обеспечили рост ВВП в третьем квартале года на $ 7,38 млрд.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Марина Погорилко
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
2
14
Смешно
7
Интересно
14
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Судя как обоз дешёвые статейки с руки придумывает,завтра будет оправдание и сразу зрада и перемога.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
за це стояв иайдан!сукс млять!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Фантомаск Разбушевальцман, я вас попрошу! "сукс млять" не все понимают))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ой бля! а кто это сделал(хто це зробив)????
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги