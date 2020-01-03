"Обвал производства": показатели металлургии в Украине стали одними из худших за всю историю

В декабре 2019 года металлургия показала одни из худших результатов работы за всю историю Украины.
Оперативные данные в своем Facebook привел экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
Так, по сравнению с показателями 2018 года, производство чугуна уменьшилось на 12,97%, стали – на 19,60%, проката – на 20,52%.
Украинская металлургия
1News
Показатели производства в украинской металлургии
ФБ Владимира Компанийца
Как сообщал OBOZREVATEL, экономист назвал главные "ускорители" украинской экономики в 2019 году. Они обеспечили рост ВВП в третьем квартале года на $ 7,38 млрд.
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