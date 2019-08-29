Новым премьер-министром назначен Гончарук: что о нем известно

Верховная Рада Украины назначила на должность премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Ранее его кандидатуру внесли в парламент.

"За" соответствующее решение проголосовали 290 нардепов. "Против" высказались 27 парламентариев, 35 воздержались, 66 не голосовали.

Во время голосования за его кандидатуру Гончарук отметил, что в Украине к власти пришло новое поколение.

Алексей Гончарук "Страна"

"Вы – самый младший состав ВР. Еще один интересный факт: в этом составе рекордное количество женщин. Это нужно перенести и на правительство. Будет нелегко. Это и долги. Каждую третью гривню будем тратить на обслуживание долгов. Это и полностью разбитая инфраструктура.. У нас в ужасном состоянии домохозяйства... 50% тепла идет в воздух... У нас война на востоке. И у нас до сих пор коррупция...В новом правительстве воровать не будут", – заявил новоизбранный премьер.

Среди своих целей он назвал:

1) дешевое кредитование

2) снижение кредитной ставки НБУ

3) заключение новой программы с Международным валютным Фондом

4) очищение налоговой от коррупции

5) поднятие прожиточного минимума

"Мы перестанем дотировать неэффективность. Президент поставил амбициозную задачу. Давайте за 5-6 месяцев сделаем все, что нужно. Я согласен. Нужно почистить налоговую. Бизнес должен почистить налоговую. У нас чудесный менеджер и мы будем его поддерживать", – заключил Гончарук в конце выступления.

Премьер-министр также назвал свои первые шаги на должности:

- подготовка законопроектов, которые усовершенствуют вопросы аренды;

- кадровые вопросы и проведение чисток неэффективных госчиновников;

- ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции и Государственной службы по вопросам картографии и геодезии.

Алексей Гончарук Скриншот с онлайн-трансляции

Что известно о новом премьер-министре:

Алексей Гончарук – магистр права (учился в Межрегиональной академии управления персоналом). Работал младшим юристом ООО "Городнянский завод продтоваров".

С 2005-го по 2008-й работал юристом в инвестиционной компании PRIOR-Invest, со второй половины 2006 года возглавлял юридический отдел этой компании. С 2008 года – арбитражный управляющий, основатель и управляющий партнер юридической фирмы Constructive Lawyers, специализирующейся на предоставлении юридических услуг в сфере инвестирования и финансирования строительства недвижимости.

С 2009 года – председатель Всеукраинской общественной организации "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам". Заместитель генерального директора ООО "Первая Украинская Индустриально-Инвестиционная Компания".

На выборах в Верховную Раду в 2014-м баллотировался от "Силы людей". Советник первого вице-премьер-министра Степана Кубива. Председатель третейского суда при "Союзе инвесторов Украины". С 2015-го по 2019-й – председатель независимого экспертно-аналитического центра Офис эффективного регулирования (BRDO).

С 2019-го – заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам.

Чем запомнился Гончарук. Политик возглавил Офис эффективного регулирования. Это организация, которая финансируется ЕС. Они работали вместе с органами власти разных уровней, разрабатывали решения и поддерживали работу "реформаторов в министерствах". Самостоятельно Офис ничего воплотить в жизнь не мог, однако под руководством Гончарука принял участие в:

отмене обязательных печатей на документах ;

продажу недр через аукционы ;

запуске малой приватизации;

создании возможности оплачивать с мобильного счета некрупные покупки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутаты Верховной Рады Украины IX созыва избрали спикером парламента главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария на заседании 29 августа.

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