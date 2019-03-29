Выплатят до 50 тысяч и разрешат не ходить на работу: украинцев ждут важные изменения

В Украине могут создать фонд гарантирования заработных плат. Если предприятие вдруг обанкротилось, а его сотрудники остались без зарплаты — государство возьмет на себя часть выплат.

Еще одно нововведение — на уровне закона разрешить украинцам игнорировать работу в том случае, если им не платят зарплату.

Что именно планируют авторы идеи и как могут защитить себя сотрудники в Украине — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Минсоцполитики предлагают разрешить тем сотрудникам, которым не платят зарплату более 15 дней не выходить на работу. При этом их никто не имеет права уволить, а после выплаты долгов они еще и получат деньги от работодателя;

Еще одно предложение — обязать государство выплачивать долги по зарплатам тем работникам, чьи предприятия стали банкротами. Выплатить могут до 50 тысяч гривен. Немного, но это хоть что-то;

Профсоюзы в целом поддерживают инициативу, но уверяют — есть определенные нюансы. Закон нужно внимательно читать и не допускать нарушения собственных прав.

Не платят — на работу не ходи

Авторы идеи затрагивают сразу несколько проблемных моментов. Первый — неуплата предприятием заработной платы своим сотрудникам. Задолженности по зарплатам в Украине, к сожалению, не новость.

По данным Госстата, на 1 января 2019 года сумма невыплаченной зарплаты по стране составляет 2,6 миллиарда гривен, 1,4 миллиарда гривен задолженности экономически активных предприятий. И это лишь официальная статистика.

Поэтому в проекте предлагается разрешить сотрудникам не посещать рабочее место в том случае, если работодатель не выплачивает им зарплату 15 дней и более. О решении не выходить на работу они должны в письменной форме уведомить руководить не позднее чем за 2 рабочих дня.

В таком случае сотрудник имеет полное право не работать, а работодатель не сможет его наказать дисциплинарным взысканием или уволить. Задержкой считается выплата менее 50% суммы за 1 календарный месяц.

Правда, после возобновления выплат сотрудник должен на следующий день вернуться на рабочее место. О начислении зарплаты работодатель обязан уведомить сотрудника в письменной форме.

За пропущенные дни руководство должно выплатить не менее двух третьих от установленного оклада. Также законом устанавливается пеня работодателю в размере 0,06% от суммы долга за каждый день задержки.

К тому же, в случае нарушения сроков выплаты зарплаты сотрудник может обратиться в Государственную службу по вопросам труда. Сотрудники ведомства обязаны провести инспекцию и при подтверждении проблемы — оформить предписание о выплате. Если задолженности превышают 2 месяца, это предписание для работодателя становится исполнительным документом.

Покидать рабочее место могут не все. Те, кто задействован в особо важных сферах жизнедеятельности страны от такого вида забастовки освобождаются. Речь идет об органах прокуратуры, суда, ВСУ, органов государственной власти, местного самоуправления, безопасности и правопорядка.

Проект закона, помимо профильного министерства, активно обсуждается с представителями бизнеса, а также профсоюзами. Как считает юрист Независимого профсоюза горняков Украины Глеб Колесов, закон в целом позитивный, хотя и имеет определенные нюансы.

“Нас беспокоит норма в законе о невыплате 50% от заработной платы. Есть угроза, что будут попросту платить половины суммы сотрудникам, и формально не иметь проблем с законом. На этом настаивают работодатели и Минсоцполитики в результате попросту не поддержат данный закон. Они считают, что эта норма может быть предохранителем”, — пояснил OBOZREVATEL Колесов.

Опасение вызывает и норма о невозможности покинуть рабочее место тем людям, которые работают в особо важных сферах деятельности.

“У нас в Конституции гарантировано — государство создает равные условия для всех, в том числе и право на работу и достойную оплату труда. В этом аспекте есть избирательный подход”, — считает юрист.

В целом позитив нового проекта закона поддерживает и глава Профсоюза строителей Украины Василий Андреев.

“Это не решает проблемы тех, кому уже должны денег. Вторая проблема — не платить половину зарплаты можно вполне легально, и ничего не будет. С другой стороны, уголовная ответственность усилилась. Сейчас можно погасить задолженность до суда и проблемы исчезнут, то согласно этим правилам, это можно сделать до подписания обвинительного вывода. Также радует тот факт, что работники могут на законных основаниях не работать, если им не платят заработную плату”, — подчеркнул в комментарии OBOZREVATEL Васильев.

Государство покроет долги банкротов

Новый проект также регулирует вопрос компенсаций сотрудникам тех предприятий, которые находятся в стадии ликвидации. По данным Госстатистики, долг работникам предприятий, в отношении которых реализуются процедуры банкротства составляют 796 миллионов гривен, или 30,1% от суммы всех долгов по зарплате.

По данным на 1 декабря 2018 в среднем одному работнику задолжали — 14276 грн., Средняя заработная плата за январь-ноябрь 2018 составила — 8711 грн., при этом более 60% работникам, отработавших 50% и более рабочего времени начислена заработная плата ниже средней. На предприятиях, относительно которых реализовываются процедуры восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом размеры заработных плат является ниже средних показателей.

Авторы закона предлагают, в случае задержки, людям будет выплачена компенсация в размере среднемесячной заработной платы за 3 месяца, предшествующих месяцу, в котором возбуждено дело о банкротстве работодателя. Сумма не может быть больше 3-х среднемесячных зарплат за 12 месяцев до момента возбуждения дела о банкротстве и прекращения трудового договора в связи с увольнением сотрудника.

При этом общий объем компенсаций не может превышать размер 12 минимальных зарплат по состоянию на 1 января текущего года ( в 2019 году это 50 076 гривен). Для получения денег нужно обратиться в Государственную службу по вопросам труда на протяжении 3 месяцев после внесения предприятия в реестр банкротов.

По оценкам профильного министерства, на выплату компенсация по указанной ниже методики в этом году потребуется 100 миллионов гривен.

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