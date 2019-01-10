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Новый удар для Путина: Лукашенко нашел выход из зависимости от России

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству страны проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в страну через прибалтийские порты.

Как сообщает "Белта", таким образом страна пытается найти альтернативу поставкам российской нефти.

"Я уже давно ставил задачу, и нам надо её решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть", — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что в этом году планируется закончить модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, после чего Беларусь сможет покупать нефть для последующей переработки не только у России. Лукашенко предложил осуществлять переработку на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики.

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По его словам, для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам.

Лукашенко также призвал не гиперболизировать проблемы, связанные с потерями белорусского бюджета из-за налогового маневра в России, а искать другие надежные источники, которые компенсируют эти негативные моменты.

Путин и Лукашенко

Путин и Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия приняла решения совершить налоговый маневр в нефтяной сфере — за пять лет снизить до нуля экспортные пошлины и за три года пропорционально увеличить налоговую нагрузку добычи полезных ископаемых. В результате значительно вырастут цены на нефть.

Маневр в РФ без компенсации обойдется бюджету Беларуси в 2019 году потерями в $300 млн, и каждый год эти потери будут расти еще на $300 млн: $600 млн — в 2020 году, $900 млн — в 2021 году и т. д. Потери бюджета возникают из-за сокращения экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты.

Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
РоссияНефтегаздобыча
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CARGO 100
CARGO 100
Ну и какой тут удар, дурни? В Беларусь нефть продаётся по льготной цене, исключительно в кол-ве ей необходимой. Всё остальное пусть берут дороже, самоварят соляру и продают вам ...
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