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Новый цвет и кондиционеры: ''Укрзалізниця'' показала вагоны после ремонта

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Компания "Укрзалізниця" начала тестировать новый вид пассажирских вагонов, которые прошли капитально-восстановительный ремонт.

Как сообщил на своей странице в Facebook и.о. главы компании Евгений Кравцов, в новый белый цвет будут перекрашивать все новые вагоны, включая уже отремонтированные.

"Для пассажиров это также будет своеобразным маркером - такие вагоны будут видны сразу. Новое качество путешествий, которое мы шаг за шагом внедряем - это не только покраска в корпоративные цвета. Этот вагон первый, где в каждом купе есть индивидуальное регулирование температуры воздуха. Будем такое практиковать и дальше", - написал он.

Новый цвет и кондиционеры: ''Укрзалізниця'' показала вагоны после ремонта

Кравцов сообщил, что с начала 2018 года уже отремонтировали 46 вагонов. Таким образом этот показатель был существенно увеличен – в 2017 году таких вагонов было всего два.

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Новый цвет и кондиционеры: ''Укрзалізниця'' показала вагоны после ремонта

"План на декабрь 2018 - восстановить еще 53. А через несколько месяцев ожидаем пополнение парка первыми новыми вагонами производства Крюковского завода", - заключил он.

Новый цвет и кондиционеры: ''Укрзалізниця'' показала вагоны после ремонта
Новый цвет и кондиционеры: ''Укрзалізниця'' показала вагоны после ремонта

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября "Укрзалізниця" представила новый логотип и корпоративный стиль.

В августе стало известно, что "Укрзалізниця" собирается разделить поезда на три класса: комфорт, стандарт и эконом.

Место
Украина
Объекты
Укрзалізницяпоездфотографии
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