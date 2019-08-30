Новый премьер-министр Гончарук объявил масштабные планы на госпредприятия

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о планах нового Кабинета министров по выведению всех госпредприятий и коммунальных предприятий из ведения министерств.

Об этом он сообщил журналистам на встрече в Киеве, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, в правительстве сейчас думают над созданием холдинга, который бы вывел все государственные и коммунальные предприятия из-под министерств.

"Чтобы у каждого министра не было этих гроздей, висящих на балансе. Из-под Кабмина это нужно забрать, политики вообще не должны этим заниматься. Это должен быть отдельный менеджмент. И у нас есть предварительная договоренность с сильной личностью, которая возглавит процесс создания этого холдинга", – сказал Гончарук.

Алексей Гончарук

Он также заявил, что считает необходимым проведение т.н. "большой приватизации".

"Лично моя позиция: чем меньше государства в экономике, тем лучше. Конечно, останутся предприятия, которые являются стратегическими – та же "Укрзалізниця". Там есть часть, которая не может быть приватизирована – (железнодорожное. – Ред.) полотно", – отметил он.

В то же время Гончарук считает логичным поделить "Укрзалізницю" на трех операторов, лишь один из которых должен остаться в госсобственности.

"Она должна быть поделена. Есть модель, когда предприятие делится на операторов трех разных частей. Это отдельная и очень сложная история. То, что может быть и является природной монополией, где не может быть конкурентного рынка можно оставлять государству. И то я бы заводил туда частный капитал на миноритарную долю, чтобы он стимулировал развитие", – отметил премьер-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты. В повестку дня первого заседания было включено 27 пунктов, в частности организационного и кадрового характера.

Спикером парламента избрали главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария.

Затем Верховная Рада Украины утвердила на должности премьер-министра Алексея Гончарука.

На первом заседании новой Верховной Рады поддержали создание 23 парламентских комитетов, а также утвердили их руководство и состав.

Так, за новую структуру проголосовали 318 народных депутатов. Отметим, ранее в Верховной Раде действовали 27 комитетов и комиссия по вопросам приватизации.

Также было принято решение, что количество их членов не может быть меньше 5 человек, но не более 34.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram