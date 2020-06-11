Главная Новости
11 июня • обновлено в 12:50
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Новый премьер Беларуси задумал снизить зависимость от нефти и газа

2.7т
Читать материал на украинском

Новый премьер-министр Беларуси Роман Головченко первоочередной задачей на посту назвал избавление экономики от углеводородной зависимости.

Такое заявление он сделал в парламенте страны, передает Белта.

"В условиях новой реальности при переходе экономики к мировым ценам на энергоносители и постоянно возникающих внешних угроз наша первоочередная задача – избавить экономическую систему от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости, искоренить системные дисбалансы, обеспечить устойчивое развитие экономики и динамику роста благосостояния граждан", – сказал Головченко.

По его словам, эти и другие задачи найдут отражение в будущей программе деятельности правительства. "В установленные сроки документы будут внесены на рассмотрение парламента", – подчеркнул премьер Беларуси.

Беларусь откажется от газа

Беларусь откажется от газа

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров настаивал на одинаковых условиях покупки газа для стран Евразийского экономического союза. В ответ президент России Владимир Путин отказал и назвал требования.

Ранее Лукашенко возмутился ценой газа, по которой Россия продает его ЕС.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Беларусь
Теги
нефть газ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,4 млн человек, погибли – больше 416 тысяч.

  • Карантин в Украине продолжат после 22 июня: названа причина.

  • Цены на маски в Украине обвалились в 10 раз: раньше их можно было купить за 50 грн штуку!

  • ВОЗ усомнилась в достоверности данных по смертности от коронавируса в России: "смотрится необычно".

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги