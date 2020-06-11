Новый премьер Беларуси задумал снизить зависимость от нефти и газа

Новый премьер-министр Беларуси Роман Головченко первоочередной задачей на посту назвал избавление экономики от углеводородной зависимости.

Такое заявление он сделал в парламенте страны, передает Белта.

"В условиях новой реальности при переходе экономики к мировым ценам на энергоносители и постоянно возникающих внешних угроз наша первоочередная задача – избавить экономическую систему от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости, искоренить системные дисбалансы, обеспечить устойчивое развитие экономики и динамику роста благосостояния граждан", – сказал Головченко.

По его словам, эти и другие задачи найдут отражение в будущей программе деятельности правительства. "В установленные сроки документы будут внесены на рассмотрение парламента", – подчеркнул премьер Беларуси.

Беларусь откажется от газа

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров настаивал на одинаковых условиях покупки газа для стран Евразийского экономического союза. В ответ президент России Владимир Путин отказал и назвал требования.

Ранее Лукашенко возмутился ценой газа, по которой Россия продает его ЕС.

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