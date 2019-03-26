Новые антироссийские санкции Украины: вскрылись серьезные подводные камни

Президент Украины Петр Порошенко своим Указом ввел в действие решение РНБО об изменениях в список санкций против России, исключив при этом восемь российских компаний. Некоторые народные депутаты уже прокомментировали ситуацию и видят в этом действии кулуарный лоббизм. Они считают, что это повод для создания Временной следственной комиссии.

В частности, исключен ОАО "Молдавский металлургический завод" из Приднестровья, и 7 компаний, зарегистрированных в Ростове-на-Дону, Московской области и Симферополе: ООО "Гууд Дрилл", "Рэмс-Эксим", "Русвнешторг", "Прохлада-3М", "МайБел", ОАО "Астон продукты питания и пищевые ингредиенты" и ООО "ПКФ "Порт Корвет". Они были внесены в санкционный список 21 июня 2018 года.

Крупнейшим является Молдавский металлургический завод, расположенный в г. Рыбница в российском анклаве Приднестровье. Завод подконтролен приближенному к президенту РФ Владимиру Путину российскому олигарху Алишеру Усманову. Он осуществляет поставки металла в РФ, в т.ч. для выполнения российского оборонного заказа, говорится в сюжете "Фактов".

24tv.ua

После снятия санкций завод сможет скупать в Украине дефицитное сырье – металлолом.

Осенью 2018 году украинская компания "ТОВ "ТЕК "УКР-ТРАНС, вопреки санкциям вывозила металлолом для Молдавского метзавода. Служба безопасности Украины расследовала эти факты, но к ответственности за нарушение санкций так никто и не был привлечен. Считается, что за этими контрабандными поставками стоят компании, контролирующие теневой рынок металлолома в Украине, оценивающийся в 20 – 30 млрд грн в год.

Другие предприятия, исключенные из санкционного списка, имеют все признаки схемных прокладок. Пять из них зарегистрированы в Ростове-на-Дону, одно – в Симферополе, одно – в Московской области.

Например, ООО Гууд Дрилл — малоизвестная ростовская компания, ставшая с 2016 года крупных поставщиком химической продукции на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.В частности, компания в обход украинской таможни завозит полимеры.

Металлолом и вторсырье есть в видах деятельности еще у двух компаний из списка исключенных: ООО "ПРОХЛАДА-3М" и ООО "МАЙБЕЛ".

По мнению экспертов, Россия расширяет список санкций против Украины. Тем временем Украина наоборот – создает благоприятные условия России для ведения бизнеса, исключая российские компании.

"Весь мир по нашему требованию санкции не просто держит, а их углубляет — недопустима ситуация, в которой Украина демонстрирует, что именно мы готовы какие-то предприятия снимать с санкционного списка, так как будто у нас происходит какое-то улучшение в отношениях с Россией. Отнюдь", — подчеркнул депутат от фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

По его мнению, санкционный список должен постоянно расширяться. "Поэтому, если уж какое-то предприятие допустило в своей деятельности сотрудничество со страной-оккупантом, понятно, что вести бизнес дальше нормально в нашей стране оно не вправе. Оно работало на убийство украинских граждан и украинских солдат", — сказал нардеп.

Молдавский метзавод

Этот вопрос должен стать предметом рассмотрения Временной следственной комиссии, заверил он.

"Новый, так называемый санкционный список подавался как расширение предприятий. Но, если внимательно с ним ознакомиться — обнаружим, что это не расширение, а сужение, наоборот, списка", — прокомментировал первый заместитель председателя фракции "Батьківщина" Сергей Соболев.

По его словам, Молдавский металлургический завод выпал из списка, благодаря контактам нынешней власти с лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком.

"Логика этих решений совершенно непонятна. И я думаю, что как раз в условиях тех провокаций, тех откровенно агрессивных действий российской федерации — мы должны были бы наблюдать расширение списка, а не эти манипуляции с одними компаниями которые то появляются, то выпадают из этого списка", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что вводя санкции против России, Украина создает некомфортные условия существования конкретных предприятий и физических лиц.

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