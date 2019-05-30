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Новая услуга "Укрзалізниці" вызвала ажиотаж в сети

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"Укрзалізниця" сообщила, что при покупке билетов на поезда Интерсити и Интерсити+ пассажиры заранее могут заказать себе ланч.

"Аппетит приходит во время езды. Позаботьтесь об этом перед путешествием. Услуга доступна в кассах и онлайн для поездов Интерсити и Интерсити+", – говорится на странице железнодорожного оператора Украины в Facebook.

На внедрение соответствующей услуги от "Укрзалізниці" уже отреагировали пользователи сети.

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"И что входит в состав этого ланчбокса?" – задалась вопросом Anna Levchenko.

"Скиньте кто-то фото ланчбокса", – пишет Юра Крушельницький.

"При заказе билета онлайн не заметила этой функции", – резюмировала Марина Калюжная.

Новая услуга "Укрзалізниці" вызвала ажиотаж в сети
Новая услуга "Укрзалізниці" вызвала ажиотаж в сети
Новая услуга "Укрзалізниці" вызвала ажиотаж в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, УЗ в 2019 году планирует два раза повысить стоимость пассажирских билетов на поезда. С 1 апреля проездные билеты дорожают на 12%, а с октября – еще на 12%.

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