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8 декабря • обновлено в 17:32
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В Украине запустили новую таможенную службу: что нужно знать

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В воскресенье, 8 декабря, в Украине официально заработала новая Государственная таможенная служба.

Об этом сообщила пресс-служба органа на странице в Facebook, раскрыв детали работы, которая предшествовала запуску.

"Приготовьтесь! Теперь мы стартуем на полную!" – сказано в сообщении.

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В Украине запустили новую таможенную службу

В Украине запустили новую таможенную службу

5 канал

"Несколько месяцев тяжелой, но плодотворной работы позади. За это время:

  • сократилось количество региональных таможен с 26 до 16;

  • в первом чтении Верховная Рада поддержала переход к одному юридическому лицу;

  • принят закон о создании института авторизованных экономических операторов;

  • принят закон о режиме общего транзита;

  • запущен тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан;

  • создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей", – поделились в новой таможенной службе.

Подтвердил запуск ГТС и ее глава Максим Нефьодов. "Это еще только начало построения нового госоргана, который будет действительно работать для налогоплательщиков", – написал он в соцсети.

Нефьодов добавил, что в 00:03 уже была оформлена первая экспортная декларация на груз, а в полночь был оформлен первый рейс в международном аэропорту "Борисполь".

"Еще остаются точечные вопросы, которые разгребем за неделю места доставки, отдельные случаи транзита, особенности работы железной дороги. Но в целом все хорошо, работаем далее", – отметил глава ГТС.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Украинская таможня
Персона
Максим Нефьодов
Место
Украина
Тег
Государственная таможенная служба Украины
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну да, с октября посылки лежат "на грнице", где "тучи ходят хмуро". Если "теперь на полную". то еще год придется ждать
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Чан Джеки
Чан Джеки
ЗАПУСКАЛИ И НОВУЮ ПОЛИЦИЮ И СУДЕЙ И ПРОКУРОРОВ ЧЯГОТОТАМ ПОТИХОНЬКУ УЧИЛИ НО ВСЕ ЕТО ПЫЛЬ В ГЛАЗА.
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