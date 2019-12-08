В Украине запустили новую таможенную службу: что нужно знать

В воскресенье, 8 декабря, в Украине официально заработала новая Государственная таможенная служба.

Об этом сообщила пресс-служба органа на странице в Facebook, раскрыв детали работы, которая предшествовала запуску.

"Приготовьтесь! Теперь мы стартуем на полную!" – сказано в сообщении.

В Украине запустили новую таможенную службу 5 канал

"Несколько месяцев тяжелой, но плодотворной работы позади. За это время:

сократилось количество региональных таможен с 26 до 16;

в первом чтении Верховная Рада поддержала переход к одному юридическому лицу;

принят закон о создании института авторизованных экономических операторов;

принят закон о режиме общего транзита;

запущен тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан;

создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей", – поделились в новой таможенной службе.

Подтвердил запуск ГТС и ее глава Максим Нефьодов. "Это еще только начало построения нового госоргана, который будет действительно работать для налогоплательщиков", – написал он в соцсети.

Нефьодов добавил, что в 00:03 уже была оформлена первая экспортная декларация на груз, а в полночь был оформлен первый рейс в международном аэропорту "Борисполь".

"Еще остаются точечные вопросы, которые разгребем за неделю – места доставки, отдельные случаи транзита, особенности работы железной дороги. Но в целом все хорошо, работаем далее", – отметил глава ГТС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 сентября руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил о старте ИТ-аудита основных систем "Новой таможни".

До конца 2019 года в Украине разработают стратегию цифровой трансформации Таможенной службы. Это позволит контролировать движение товаров и выявлять схемы незаконного ввоза.

Министерство финансов утвердило структуру аппарата новой таможни и штатное расписание.

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