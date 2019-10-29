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29 октября • обновлено в 18:59
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"Новая столица Украины": Зеленский выступил с неожиданным заявлением. Видеофакт

2.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский на Первом инвестиционном форуме в Мариуполе назвал город в связи с насыщенной программой мероприятия "новой столицей страны".

Президент выступил во вторник, 29 октября, перед участниками, рассказав о новых проектах и меморандумах с иностранными партнерами. Видео опубликовала пресс-служба Офиса главы государства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сегодня было очень много событий. Я очень рад быть здесь. Мне кажется, Мариуполь доказал, что это не только один из главных форпостов Украины, но и точка отсчета нового будущего страны. Самое главное, я думаю, что мариупольцы сегодня почувствовали свой город столицей", – радостно сказал президент.

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Зеленский назвал Мариуполь столицей Украины

Зеленский назвал Мариуполь столицей Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что по всем показателям Украина находится на пороге экономического прорыва.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Мариуполь
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Питон Каа
Питон Каа
Экономический прорыв на торговле русофобией не получится, тем более что сей "товар" пользуется спросом все меньше, политическая конъюнктура весьма изменчива (не без стараний самой России, разумеется), а больше Украине предложить в общем-то и нечего...
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