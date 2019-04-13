Есть одно "но": коллекторам в Украине запретили врываться в дома должников

Банкиры и коллекторы в Украине не имеют права захватывать без специального постановления суда квартиры и дома кредитных должников.

Такой вывод в своей правовой позиции сделала Большая палата Верховного суда, рассматривая дело №2-23/2008. После того, как человек выиграл соответствующий иск в Европейском суде по правам человека, сообщает UBR.ua.

"Статья 30 Конституции Украины предусматривает, что проникновение в жилище допускается не иначе как по мотивированному решению суда, добавляя, что в неотложных случаях или, в частности, с целью спасения имущества законом может предусматриваться иной порядок проникновения в жилище", — отмечается в заключении.

Отмечается, что банкиры и коллекторы обычно путают два понятия — взыскание залога и проникновение на территорию заемщика. Верховный же суд сейчас их четко разграничил.

"Он уточнил, что кредиторам и коллекторам недостаточно иметь при себе постановление суда о взыскании объекта недвижимости по проблемному кредиту. Они должны получить еще одно — дополнительное — постановление суда о проникновении в жилье и устранении препятствия в пользовании имуществом. Оно может казаться формальным, ведь банкиры уже представили, что забрали залог. Но оно обязательно. Без него банкиры, коллекторы и даже присутствующие с ними люди спортивной наружности — нарушают закон. Все до одного. Их можно привлекать к ответственности за злоупотребление, а пострадавший заемщик имеет право на возмещение морального и материального ущерба. Вообще решение суда должна исполнять Государственная исполнительная служба", — объяснил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должники банков рискуют столкнуться с коллекторскими компаниями, которые используют для выбивания долгов звонки с угрозами, смс-сообщения и личные визиты.

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