"Ни в коем случае": Гройсман заверил, что газ для населения не подорожает

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения осенью подниматься не будет.

"Что касается цены на газ. Сейчас "Нафтогаз" закачивает газ по действующим ценам. Цены – в нижней точке и поэтому они не могут быть повышены, поскольку запас сейчас, на начало отопительного сезона будет сформирован в 20 млрд. м куб", – сообщил Гройсман, передает "Интерфакс-Украина".

"Этого нам хватит полностью для прохождения следующего отопительного сезона", – добавил глава правительства.

Гройсман подчеркнул, что не видит объективных оснований для повышения цены на газ.

Он также пообещал делать все, чтобы "монополисты придерживались стратегии уменьшения цен и ни в коем случае не повышения".

Цена на газ для населения осенью подниматься не будет

Напомним, что с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

НАК и правительство уже достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что цена увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

14 июня НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для населения – она составит 5553,89 гривни за 1 тысячу кубометров.

Соответствующий тариф указывается без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки. Таким образом, в июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%.

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