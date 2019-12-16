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16 декабря • обновлено в 14:02
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Ни грамма молока: в Украине рассказали о катастрофических масштабах подделки масла

2.7т
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В Украине около трети продукции, которая продается под видом сливочного масла, оказалась фальсификатом.

В стране работает ряд так называемых маслозаводов, где производится дешевое "сливочное масло", которое на самом деле является подделкой, говорится в сюжете ТСН на YouTube

По словам специалистов, в фейковом масле нет ни грамма молока и используются растительные жиры.

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"Проверили, сколько на самом деле молока в масле. И оказалось, что им там и не пахнет. А травим же этим не только себя, но и своих детей, потому что эти дешевые заменители масла попадают прямо в детские сады", – отмечают журналисты.

В Украине около трети продукции, которая продается под видом сливочного масла, оказалась фальсификатом

В Украине около трети продукции, которая продается под видом сливочного масла, оказалась фальсификатом

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине заработали новые правила маркировки продуктов, чтобы потребитель мог точно знать, что покупает.

Теперь на каждое утверждение должно быть подтверждение. К примеру, что продукт не содержит ГМО должно доказать лабораторное исследование.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Шо ещё невмерла усра-ина, а жаль.
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1
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Жрите выродки и дохните.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Бггг, и это там, откуда постоянно раздается хруканье про "вкусные и натуральные украинские продукты" по сравнению с "искусственными" в России?
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