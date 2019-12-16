В Украине около трети продукции, которая продается под видом сливочного масла, оказалась фальсификатом.
В стране работает ряд так называемых маслозаводов, где производится дешевое "сливочное масло", которое на самом деле является подделкой, говорится в сюжете ТСН на YouTube
По словам специалистов, в фейковом масле нет ни грамма молока и используются растительные жиры.
"Проверили, сколько на самом деле молока в масле. И оказалось, что им там и не пахнет. А травим же этим не только себя, но и своих детей, потому что эти дешевые заменители масла попадают прямо в детские сады", – отмечают журналисты.
В Украине около трети продукции, которая продается под видом сливочного масла, оказалась фальсификатом
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине заработали новые правила маркировки продуктов, чтобы потребитель мог точно знать, что покупает.
Теперь на каждое утверждение должно быть подтверждение. К примеру, что продукт не содержит ГМО должно доказать лабораторное исследование.
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