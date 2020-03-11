В России панически начали скупать технику Apple из-за обвала рубля

Россияне, испугавшись обвала курса рубля, бросились скупать смартфоны и гаджеты Apple.

Таким образом продажи техники выросли в понедельник, 9 марта, на 49% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает "КомерсантЪ".

В связи с этим в ближайший месяц ритейлеры не исключают дефицита некоторых устройств бренда. Это может привести к росту продаж конкурентов, полагают эксперты.

В конце марта потребители могут столкнуться с дефицитом техники Apple в России, рассказали источники в крупнейших розничных точках Apple. По словам одного из них, уже сейчас в розничных сетях есть проблемы с наличием наиболее востребованных моделей наушников, смарт-часов и планшетов Apple.

Скандал с Apple

Поставки идут с перебоями, а складских запасов смартфонов Apple iPhone при стандартном спросе хватит на ближайшие две-четыре недели, хотя обычно запас рассчитывается до двух месяцев, утверждают источники.

"Если по некоторым категориям, включая наушники, производитель часто самостоятельно создает дефицит, то сейчас ситуация связана с ограничением поставок всего оборудования", - рассказали продавцы.

Так представители "Вымпелкома" сообщили журналистам, что в пoследние дни продажи iPhone выросли на 49%, смартфонов Samsung — на 45%. При этом в компании не стали делать однозначных выводов о влиянии курса валют на увеличение спроса, поскольку всплеск продаж произошел в праздничные дни.

Также отметим, что Apple ограничила поставки смартфонов iPhone по всему миру из-за вспышки коронавируса в Китае, где расположено производство компании. Ранее оно также сообщало, что компания испытывает нехватку iPad Pro. Товарные потоки сейчас действительно затруднены, и, если ситуация будет сохраняться продолжительное время, через месяц это приведет к кризисной ситуации на рынке запчастей для устройств, утверждает осведомленный источник на российском рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки коронавируса один из крупнейших финансовых конгломератов в мире HSBC снизил прогноз по темпам прироста реального ВВП Китая в I квартале с 5,8% до 4,1%.

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