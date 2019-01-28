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Несмотря на выговор: вскрылась правда о сотнях тысяч премий главы САП

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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий с сентября 2018 года получил более 436 тыс. грн премии, несмотря на выговор после "аквариумных пленок". Ранее он жаловался журналистам, что год не будет получать премий.

О том, что Холодницкий получал премии в течение сентября-декабря 2018 года стал известно из ответа Генпрокуратуры на запрос Центра противодействия коррупции.

"Вместо освобождении от должности за уничтожение дел, Холодницкий отделался только выговором и месяцем без премии. Более того, только за четыре последних месяца 2018 года налогоплательщики заплатили ему почти миллион гривен", — прокомментировал председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

Назар Холодницкий

Назар Холодницкий

С сентября Холодницкому насчитывали ежемесячную премию, которая зависит от его оклада в 63,4 тыс. гривен.

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Также ГПУ в нарушение Положения о премировании работников органов прокуратуры, Национальной академии прокуратуры Украины и членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров наградила Холодницкого премией по случаю дня прокуратуры в размере 40% от фонда оплаты труда — примерно 35 тыс. грн. Но согласно п. 8 этого положения, премии по случаю праздников не могут выплачиваться в случае наличия дисциплинарного взыскания.

Несмотря на выговор: вскрылась правда о сотнях тысяч премий главы САП

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля 2018 года квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров привлекла к дисциплинарной ответственности и наложила на Холодницкого взыскание в виде выговора за записи из кабинета руководителя САП.

После этого он пожаловался журналистам, что из-за выговора он год будет без премии. Однако фактически он не получил премию только за август 2018 года, поскольку приказ о выговоре глава ГПУ Юрий Луценко вынес 16 августа.

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Персоны
Назар ХолодницкийЮрий Луценко
Место
Украина
Теги
ГПУСпециализированная антикоррупционная прокуратураУкраина
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