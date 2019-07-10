Несмотря на скандал в Крыму: Siemens взялся за производство газовых турбин в России

В России совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" – "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) – подало заявление о заключении специального инвестиционного контракта на локализацию газовой турбины большой мощности.

По условиям договора, до середины 2023 года будут локализованы компоненты "горячего тракта" и система автоматического управления газовой турбиной, сообщает "Интефракс".

Планируемый уровень локализации турбины SGT-2000E на заводе "Сименс технологии газовых турбин" составит не менее 90%.

В соответствии с контрактом Siemens вложит крупные суммы в СТГТ для развития ноу-хау и увеличения инновационного потенциала российских компаний.

В результате в России будет создана производственная экосистема полного цикла для выпуска турбин большой мощности.

Представители Siemens уже определили поставщиков для локализации компонентов "горячего тракта" газовой турбины SGT5-2000E – лопаток, внутреннего корпуса, горелочных устройств камеры сгорания, газораспределителя, смесительного корпуса камеры сгорания.

Совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" подало заявление о заключении специального инвестиционного контракта

Напомним, в июле 2017 года Siemens попал в серьезный экспортный скандал из-за того, что "Технопромэкспорт" доставил в Крым продукцию немецкого концерна.

В контракте содержался пункт, который строго запрещал установку энергетического оборудования на территории аннексированного полуострова, однако Россия все равно пошла на нарушение договора, модернизировав, а затем переправив оборудование в Крым в обход санкций ЕС.

В результате Siemens решил выйти из совместных предприятий в России, а также подал иск против представителей "Технопромэкспорта". Концерн требовал от РФ возврата турбин, произведенных для электростанции в Тамани, но в итоге отправленных в Крым.

Российский суд отказал Siemens в иске о наложении ареста на поставленные структурам предприятия "Ростех" турбины для теплоэлектростанций.

Как сообщал OBOZREVATEL, Siemens подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ по делу о крымских турбинах.

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