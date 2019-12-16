Главная Новости
16 декабря • обновлено в 14:13
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Несмотря на санкции: в ЕС захотели возобновить сотрудничество с Россией

828
Читать материал на украинском

В Европейском Союзе заговорили о возможном возобновлении сотрудничества с Россией в ряде экономических областей, чтобы уравновесить чрезмерное влияние Китая.

"Мы наблюдаем за отношениями России и Китая в рамках той логики, что мы все стали внимательнее присматриваться к Китаю в последние годы на фоне подъема этой страны на мировой арене и роста ее экономического влияния", – сообщил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер в интервью "Известиям".

При этом, по его словам, Россия совершила свой поворот к Китаю относительно поздно.

Новости
"Верьте в сказки о санкциях": в России резко выросло количество миллиардеров

"Приведу общие цифры. Для Евросоюза Китай – второй крупнейший торговый партнер, а мы для них (как и для России) – первый. Торговля Евросоюза с Россией в три раза превышает объем российско-китайской торговли. А если посмотреть на прямые иностранные инвестиции, то объем накопленных инвестиций ЕС в России составляет €200 млрд, а Китая – €3 млрд", – резюмировал Эдерер.

В Европейском Союзе заговорили о возможно возобновлении сотрудничества с Россией в ряде экономических областей

В Европейском Союзе заговорили о возможно возобновлении сотрудничества с Россией в ряде экономических областей

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

  • запрет на экспорт и импорт оружия;

  • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Санкции против России
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
2
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
У ЕС есть повод для беспокойства: Видимо они прочли вот это: https://www.usnews.com/news/best-countries/power-rankings Что и повергло их в шок.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
козли
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
фил филька
фил филька
а шо с крымом есть изменения?))) или на донбассе 100500 тысяч танков вернулись в россию?)) аааа, я понял: танков и не было а крым на своем месте)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги