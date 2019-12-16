Несмотря на санкции: в ЕС захотели возобновить сотрудничество с Россией

В Европейском Союзе заговорили о возможном возобновлении сотрудничества с Россией в ряде экономических областей, чтобы уравновесить чрезмерное влияние Китая.

"Мы наблюдаем за отношениями России и Китая в рамках той логики, что мы все стали внимательнее присматриваться к Китаю в последние годы на фоне подъема этой страны на мировой арене и роста ее экономического влияния", – сообщил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер в интервью "Известиям".

При этом, по его словам, Россия совершила свой поворот к Китаю относительно поздно.

"Приведу общие цифры. Для Евросоюза Китай – второй крупнейший торговый партнер, а мы для них (как и для России) – первый. Торговля Евросоюза с Россией в три раза превышает объем российско-китайской торговли. А если посмотреть на прямые иностранные инвестиции, то объем накопленных инвестиций ЕС в России составляет €200 млрд, а Китая – €3 млрд", – резюмировал Эдерер.

В Европейском Союзе заговорили о возможно возобновлении сотрудничества с Россией в ряде экономических областей

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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