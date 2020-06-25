По всему миру одновременно упали цены на нефть Brent и WTI

В четверг, 25 июня, эталонная нефть Brent с поставкой в августе подешевела до $39,91 за баррель, а WTI с поставкой в августе – до $37,74.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Таким образом снижение цены составило:

Brent – на $0,4 (0,99%)

WTI – на $0,31 (0,82%)

Цены на нефть. ICE Futures

Цены на нефть. ICE Futures

"Серьезное беспокойство вызывает рост числа заражений COVID-19 в нескольких американских штатах, включая Калифорнию, Техас и Флориду", – сказал MarketWatch аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

"Есть опасения, что снятые ограничения могут вернуться назад. Кроме того, вновь встает вопрос относительно перспектив спроса на нефть", – заключил он.

По данным Rystad Energy, если пандемия спровоцирует вторую волну ограничительных мер, нефтехранилища, возможно, не смогут вместить неиспользованную нефть и бензин.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть в среду, 24 июня, пошли вниз после активного роста накануне. Сырье подешевело, несмотря на обещания президента США Дональда Трампа не вводить новые санкции против Китая.