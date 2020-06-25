По всему миру одновременно упали цены на нефть Brent и WTI
Цены на нефть снизились из-за коронавируса (Фото: коллаж OBOZREVATEL)
В четверг, 25 июня, эталонная нефть Brent с поставкой в августе подешевела до $39,91 за баррель, а WTI с поставкой в августе – до $37,74.
Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.
Таким образом снижение цены составило:
Brent – на $0,4 (0,99%)
WTI – на $0,31 (0,82%)
Цены на нефть. ICE Futures
Цены на нефть. ICE Futures
"Серьезное беспокойство вызывает рост числа заражений COVID-19 в нескольких американских штатах, включая Калифорнию, Техас и Флориду", – сказал MarketWatch аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир.
"Есть опасения, что снятые ограничения могут вернуться назад. Кроме того, вновь встает вопрос относительно перспектив спроса на нефть", – заключил он.
По данным Rystad Energy, если пандемия спровоцирует вторую волну ограничительных мер, нефтехранилища, возможно, не смогут вместить неиспользованную нефть и бензин.
Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть в среду, 24 июня, пошли вниз после активного роста накануне. Сырье подешевело, несмотря на обещания президента США Дональда Трампа не вводить новые санкции против Китая.