Нефть стремительно взлетела в цене из-за России и США: что произошло

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 5 сентября, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 60,77 доллара за баррель, что на 4,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 4,2% – до 56,30 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 3,6% до 56,49 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли Maanimo

Поддержку нефтяному рынку оказало введение новых американский санкций в отношении Ирана, а также заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что Москва в сентябре снизит добычу нефти до уровня, предписанного сделкой ОПЕК+, сообщает "Интерфакс".

"Тот факт, что Пекин и Вашингтон договорились о возобновлении переговоров, дает надежду на некоторое ослабление напряженности в отношениях двух стран, однако стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам", – отмечают аналитики.

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье с начала августа достиг 10%.

Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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