Нефть подскочила в цене: аналитики объяснили почему

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 8 октября, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 58,78 доллара за баррель, что на 0,7% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,6% – до 53,12 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 0,6% до 54,20 доллара за баррель

Котировки Urals выросли Maanimo

Нефть растет на надеждах инвесторов на прогресс в торговых переговорах США и Китая, которые начнутся уже в четверг, 10 октября, после нескольких месяцев перерыва.

По словам источников, Пекин существенно сузил круг тем для обсуждения с Вашингтоном, передает "Интерфакс".

В частности, Китай не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий – два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация американского лидера Дональда Трампа.

"Участники рынка проявляют осторожность после публикации ряда слабых статистических данных, которые могут отрицательно сказаться на перспективах спроса на нефть в 2020 году и потребуют от ОПЕК еще больше сократить объемы добычи", – сообщили аналитики Commmerzbank.

Цены на нефть выросли

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.

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