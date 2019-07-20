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"Не стыдно?" Министр обвинил Зеленского в "цирке на госуровне"

32.1т Читать материал на украинском

Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал указ президента Владимира Зеленского о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог "цирком на государственном уровне".

По его словам, у главы государства использовали какую-то противоречивую "аналитику". Согласно ей, на ремонт дорог предусмотрено в три раза меньше средств.

"Берем калькулятор, делим эту цифру на километраж. Получается 6 250 000 грн за капитальный ремонт 1 км дорог первой и второй категорий. А теперь спросим у украинских автодорожных компаний: вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток? Мы вам дадим указ, раздадите копии своим сотрудникам: зарплата будет раз в три месяца, материалы выдавать государству бесплатно", – написал министр.

Новости
"Ссышишь ты, черт, лушпарик?" Омелян обрушился с критикой на Зеленского

Владимир Омелян

Владимир Омелян

BBC.com

И добавил: "Это мне напомнило о зарплатах учителям по 4000 долл/месяц... Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!".

По словам Омеляна, сейчас дороги строятся только "в бурном воображении" президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Омелян ответил критикой президенту Украины Владимиру Зеленскому на его видеообращение с призывом люстрировать "ненужных" чиновников.

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Тема
Дороги в Украине
Персоны
Владимир Омелян Владимир Зеленский
Место
Украина
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Даааа... маловато заложили на откаты. Как теперь жить чинушам(Омелянам)?
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Климкин Ваня
Климкин Ваня
В чем проблема, отжать и национализмровать всех дармоедов
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Dell Alex
Dell Alex
Ну так если вы выбрали клоуна - живите теперь на арене. Что вам не так? Мы-то, остальные, которые способны головой думать, почему с вами должны это наказание отбывать?
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