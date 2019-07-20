"Не стыдно?" Министр обвинил Зеленского в "цирке на госуровне"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал указ президента Владимира Зеленского о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог "цирком на государственном уровне".

По его словам, у главы государства использовали какую-то противоречивую "аналитику". Согласно ей, на ремонт дорог предусмотрено в три раза меньше средств.

"Берем калькулятор, делим эту цифру на километраж. Получается 6 250 000 грн за капитальный ремонт 1 км дорог первой и второй категорий. А теперь спросим у украинских автодорожных компаний: вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток? Мы вам дадим указ, раздадите копии своим сотрудникам: зарплата будет раз в три месяца, материалы выдавать государству бесплатно", – написал министр.

Владимир Омелян BBC.com

И добавил: "Это мне напомнило о зарплатах учителям по 4000 долл/месяц... Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!".

По словам Омеляна, сейчас дороги строятся только "в бурном воображении" президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Омелян ответил критикой президенту Украины Владимиру Зеленскому на его видеообращение с призывом люстрировать "ненужных" чиновников.

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