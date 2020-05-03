Не смогли платить аренду: треть украинских ресторанов не пережила карантин

С начала пандемии коронавируса, с 30 тысяч предприятий в сфере общественного питания в Украине, 12 тысяч были полностью ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности.

Об этом в интервью изданию "Интерфакс-Украина" заявил народный депутат Никита Потураев. Речь идет, как о небольших барах, так и о ресторанах.

"Согласно данным по HoReCa (отели, рестораны, кафе / кейтеринг) до карантина у нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе/бара к большому ресторану. 12 тысяч из этих 30 – ликвидированы. Не в смысле "закрылись на карантин", а в смысле "ликвидировались как предприятия", – заявил Потураев.

Политик предположил, что это может быть связано с обвалившимся первым голосованием за "антикризисный бюджет", поскольку в том пакете, который был связан с бюджетом, была соответствующая законодательная база для запуска процедуры форс-мажора.

"Так что люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде", – сказал Потураев.

По его словам, часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина: "Возможно, кто-то из этих 12 тысяч ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем сколько, и это проблема".

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады обратились к премьер-министру Украины с просьбой разрешить работу летних площадок кафе и ресторанов.

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