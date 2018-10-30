''Не пожалел'': Новинский рассказал, зачем объединился с Ахметовым

Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок", предприниматель-миллиардер Вадим Новинский заявил, что ни разу не пожалел, что стал бизнес-партнером украинского олигарха Рината Ахметова.

"Мы понимали, что для того, чтобы иметь успех, необходимо укрупняться. Мы помним, как в истории и Украины, и других стран Восточной Европы, и мира осуществлялись крупные слияния и поглощения", – сообщил Новинский в интервью "Украинской правде".

Нардеп отметил, что идея объединить металлургические активы, которая сделала его совладельцем группы "Метинвест", исходила не от него.

"Он предложил: "Давай так сделаем, это даст устойчивость нашему бизнесу, большую безопасность, большую независимость от каких-то катаклизмов, которые происходят в экономике везде". Поэтому мы понимали взаимовыгодность этого шага. Я шел на это дело совершенно осознанно, теряя контроль над теми предприятиями, где до этого у наших структур было 100% владения", – сообщил Новинский.

При этом предприниматель назвал сотрудничество с Ахметовым правильным и своевременным шагом.

"Я считаю Рината Ахметова лучшим партнером, которого я знал в своей жизни", – резюмировал Новинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ахметов занял 307-е место в списке топ-500 самых богатых людей мира.